مذاکرات ایران و آمریکا در قطر؛ وضعیت اعتراضات فرانسه و واکنش امارات

جزئیات رایزنی‌های ایران با میانجیان قطری برای توقف جنگ، بازداشت‌ها در فرانسه و هشدار امارات درباره بدترین سناریو در خاورمیانه.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری برای اجرای طرح دو روزه در جریان است. این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارش‌ها حاکی از حضور مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه برای سومین روز متوالی به منظور دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌هاست.

وضعیت مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا

عراقچی تصریح کرد که سفر هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به قطر در سطح معاون وزیر امور خارجه انجام شده و هدف آن ادامه گفت‌وگوها با میانجیان بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند. او تأکید کرد که در این سفر قرار نیست مذاکره مستقیمی با طرف آمریکایی صورت بگیرد و فعلاً تنها رایزنی‌ها با واسطه‌ها در مسیر اجراست.

Also read سخنگوی ارتش ایران: جنگ احتمالی آینده می‌تواند طولانی‌تر باشد

وزیر خارجه ایران افزود که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و دستیابی به توافق نهایی به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد. او یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به صورت همزمان آماده دفاع و دیپلماسی است و انتخاب مسیر توسط واشنگتن به عقلانیت آن‌ها وابسته است.

خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که نمایندگان ایرانی روز یکشنبه اول نوامبر در دوحه بوده و با میانجیان درباره توقف جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت‌وگو کردند. این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر افزایش یافته است.

واکنش‌های منطقه‌ای و ناآرامی‌ها در فرانسه

در همین حال، انور قرقاش، مشاور ارشد دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی، در بیست‌ودومین نشست گفت‌وگوی منامه اعلام کرد که امیدوار است مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به پیشرفت دیپلماتیک منجر شود. با این حال، او تأکید کرد که امارات خود را برای بدترین سناریوی ممکن نیز آماده کرده است تا ثبات منطقه حفظ شود.

قرقاش در جریان سخنرانی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) بیان کرد که وقوع دور دیگری از درگیری‌ها در راستای منافع منطقه نیست. جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز خواستار حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو بود و تأکید کرد که کشورهای عضو نه آغازگر درگیری هستند و نه خواهان آن.

بدیوی افزود که با وجود حفظ کانال‌های ارتباطی با ایران، همکاری با شرکای بین‌المللی برای تأمین امنیت منطقه ادامه دارد. او اشاره کرد که در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران، متحمل تلفات انسانی و خساراتی به زیرساخت‌های غیرنظامی شده‌اند اما همچنان بر دیپلماسی تاکید دارند.

از سوی دیگر، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گزارش داد که پلیس حدود ۷۷۰ نفر را در پی ناآرامی‌های شب گذشته بازداشت کرده است. اگرچه این رقم کمتر از بازداشت‌های روز شنبه سی ام اکتبر است، اما صدای انفجار مواد آتش‌بازی و استفاده از گاز اشک‌آور در پاریس، لیون و تولوز گزارش شده است.

تصاویر منتشر شده از شهر مارسی نشان‌دهنده اشیای در حال سوختن در خیابان‌ها و حضور نیروهای آتش‌نشانی بود. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که آشوبگران اقدام به پرتاب سنگ‌فرش‌ها و هدف قرار دادن پلیس کرده‌اند. در عین حال، سازمان ملل متحد مرگ محمد الشامی، کارکن خود را تایید کرد که در بازداشت حوثی‌ها جان باخته است.