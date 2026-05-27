گزارش والاستریت ژورنال از نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق اولیه که شامل آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران و دسترسی به بازار نفت است، اما اختلافات بر سر برنامه هستهای و امتیازخواهی طرفین ادامه دارد.
مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با محوریت کاهش فشار اقتصادی و احیای دسترسی به بازار نفت و منابع مالی وارد مرحله حساسی شده است.
تهران در این مذاکرات به دنبال آزادسازی بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود است، اما از دادن امتیازاتی که بتواند به عنوان پیروزی سیاسی برای ترامپ تلقی شود، خودداری میکند. والاستریت ژورنال گزارش داده که تهران خبر کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا روند مذاکرات آسیب نبیند. اختلاف اصلی دو طرف بر سر آینده برنامه هستهای ایران و ذخایر اورانیوم غنیشده است.
تهران به توافقی نزدیک شده که در مرحله اول نیمی از داراییهای مسدودشده را آزاد کند. حملات به زیرساختهای انرژی در ایران به سهمیهبندی سوخت و اعتراضهای دیماه منجر شده و مقامهای عملگرا نگران موج جدید نارضایتی عمومی هستند. میانجیها همچنین در تلاشند تا اطمینان یابند که پیشنهادهای فعلی مورد تأیید جریانهای تندرو و نهادهای امنیتی ایران است. در آمریکا نیز نشانههایی از تغییر موضع ترامپ دیده میشود.
او پس از انتقاد سناتورهای جمهوریخواه مانند تد کروز که توافق را شبیه برجام میدانند، در پی تغییر برخی مفاد است. ترامپ در تروث سوشال گفت توافق جدید کاملاً برعکس برجام خواهد بود. همچنین او پیشنهاد گسترش توافقهای ابراهیم را مطرح کرده که شامل عادیسازی روابط عربستان، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن با اسرائیل است. این طرح مقامهای منطقه را غافلگیر کرد.
جمهوری اسلامی حملات اخیر آمریکا به سپاه را نقض آتشبس خوانده و تهدید به پاسخ کرده است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد هیچ تجاوزی را بیپاسخ نخواهد گذاشت. در همین حال، ارتش آمریکا حملات را دفاعی توصیف کرد. مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر ادامه دارد و نقطه کلیدی بازگشایی تنگه هرمز بدون پرداخت عوارض به ایران است.
ترامپ جلسه کابینه را به دلیل احتمال شرایط نامساعد جوی از کمپ دیوید به کاخ سفید منتقل کرد. همچنین اعلام شد که محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی پس از مذاکرات قطر را ترک کرده و آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار دارایی آخرین مانع توافق است. سپاه نیز از سرنگونی یک پهپاد و دور کردن یک جنگنده خبر داد
