قطر میانه‌روی ایران و آمریکا را پیگیری می‌کند؛ ترامپ با روته درباره اوکراین گفتگو کرد و دلار به ۲۷۴ هزار تومان رسید.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، روز دوشنبه دوم آذر ماه پس از دیدار با مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشینگتن، اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌های میان ایران و آمریکا و احیای مذاکرات این دو کشور ادامه خواهد داد. شبکه الجزیره به نقل از نخست‌وزیر قطر گزارش داد که دوحه در حال همکاری فعال با واشینگتن و تهران برای ازسرگیری گفتگوها است، هرچند هنوز نشانه‌ای از دستیابی دو طرف به تفاهم قطعی دیده نمی‌شود.

مکانیزم میانجی‌گری قطر و دیدار با مقامات آمریکا

وزیر خارجه قطر این گفت‌وگوها را محوری در روابط دوجانبه توصیف کرد و از تمایل دوحه برای گسترش همکاری‌های دفاعی با واشینگتن خبر داد. روبیو نیز با انتشار تصویری از این دیدار در شبکه ایکس، تاکید کرد که طرفین برای پیشبرد اولویت‌های مشترک اقتصادی و امنیتی و تقویت شراکت خود با هدف ایجاد خاورمیانه‌ای باثبات‌تر و امن‌تر، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

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وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش خود از این دیدار اعلام کرد که روبیو از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر در عرصه بین‌المللی قدردانی کرده و بر ضرورت ادامه هماهنگی با دوحه برای بازدارندگی در برابر تهدیدها و تقویت ثبات و امنیت در سراسر خاورمیانه تأکید کرده است.

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، نیز در شبکه ایکس به نقل از یک منبع مطلع، نوشته است که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، و علی الثوادی، فرستاده این کشور، روز دوشنبه با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز دیدار کردند و درباره مذاکرات با ایران گفت‌وگو نمودند.

تغییرات ژئوپلیتیک در اوکراین و دیدار ترامپ

انتشار گزارش‌های جدید درباره تلفات جنگ اوکراین و تغییرات دیپلماتیک در آمریکا، نشان‌دهنده تحولات جدی در معادلات جهانی است. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در مورد جنگ اوکراین با مارک روته، دبیرکل ناتو، در ایالت فلوریدا دیدار خواهد کرد.

این دیدار پس از ملاقات هفته گذشته آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین و در شرایطی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی خواستار مشارکت در مذاکرات مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند. دو رسانه مستقل روسی در گزارشی تحقیقی برآورد کرده‌اند که از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نظامی روس کشته شده‌اند.

برآورد تلفات نظامی روسیه و اوکراین

همزمان، بررسی جداگانه روزنامه گاردین از ثبت رسمی بیش از ۴۶۰ هزار مورد مرگ مرتبط با این جنگ حکایت دارد. برآورد تازه دو رسانه "مدوزا" و "مدیازونا" که روز دوشنبه، دوم آذر، منتشر شد، بر پایه بررسی اسناد مربوط به انحصار وراثت و داده‌هایی است که اخیراً از سازمان آمار دولتی روسیه به بیرون درز کرده است.

مسئولیت نفوذ به سامانه این سازمان را دو گروه هکری بلاروسی و اوکراینی بر عهده گرفته‌اند که بخش عمده‌ای از اطلاعات به‌دست‌آمده را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند. با احتساب برآورد شمار زخمی‌ها، مجموع تلفات نیروهای روسیه در این جنگ در مسیر عبور از دو میلیون نفر قرار دارد.

تاثیرات اقتصادی بر ارزش پول ملی ایران

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که روز دوشنبه، دوم آذر، بار دیگر وارد کانال ۲۷۰ هزار تومان شده بود، به روند صعودی خود ادامه داده و بامداد سه‌شنبه نرخ غیررسمی آن از ۲۷۰ هزار تومان فراتر رفته است. وب‌سایت‌های رصد قیمت ارز، نرخ فروش هر دلار آمریکا را در ساعات اولیه روز سه‌شنبه بین ۲۷۰ هزار و ۹۷۰ تومان تا ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش کرده‌اند.

این درحالی است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز بیست‌ویکم آبان، ۲۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده بود. افزایش بهای دلار با افزایش قیمت دیگر ارزهای خارجی، از جمله یورو، پوند بریتانیا، درهم امارات و یوان چین نیز همراه بوده است.

ادامه کاهش ارزش پول ملی ایران در حالی است که در کنار تورم شدید، محاصره دریایی آمریکا و محدودیت صادرات نفت نیز فشار بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی اعمال کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران از جمله اهداف آن بود.