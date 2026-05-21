مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، علیرضا جزءقاسمی، در سومین مجمع روابط عمومیهای آبفای استان تهران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگیهای استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، گفت: اگرچه بارندگیها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به دلیل تداوم پنج سال خشکسالی، منابع تامینکننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ تاسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرد، اما با همت و تلاش شبانهروزی کارکنان آبفای استان تهران، لحظهای وقفه و نقص در ارائه خدمات مستمر به شهروندان ایجاد نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با وجود پنج سال خشکسالی پیاپی و تداوم کمبارشیها در سال آبی جاری، برنامهای برای نوبتبندی آب در تهران نداریم.
علیرضا جزءقاسمی در سومین مجمع روابط عمومیهای آبفای استان تهران که در تالار شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگیهای استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، افزود: اگرچه بارندگیها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به دلیل تداوم پنج سال خشکسالی، منابع تامینکننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. به گزارش ایسنا،..
مدیرعامل آبفای استان تهران خشکسالی بارندگی تامینکننده آب تهران سیستم آبی تهران مدیریت مصرف آب روابط عمومی آبفای استان تهران تجمعهای شبانه پویش «جانفدا» سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو تغییر الگوی مصرف آب سیستم مدیریت مصرف آب