Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: جنگ‌های تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای شده است

Energy News

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: جنگ‌های تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای شده است
IranAgencyDiplomacy
📆6/6/2026 4:55 AM
📰SharghDaily
27 sec. here / 266 min. at publisher
📊News: 938% · Publisher: 68%

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به اینکه جنگ‌های تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای شده است، تأکید کرد که راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران مذاکره دیپلماتیک است. رافائل گروسی در نشست با خبرنگاران در وین، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران، گفت: تلاش‌های متعددی برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران انجام شده است؛ هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم از زمان رخدادهای نظامی اخیر در سال جاری.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به اینکه جنگ‌های تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای شده است، تأکید کرد که راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران مذاکره دیپلماتیک است.

رافائل گروسی روز جمعه در نشست با خبرنگاران در وین، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران گفت: تلاش‌های متعددی برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران انجام شده است؛ هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم از زمان رخدادهای نظامی اخیر در سال جاری. وی افزود: موضوع از چند جهت پیچیده است، زیرا ایران مجموعه‌ای از تعهدات برای اطلاع‌رسانی به آژانس و فراهم کردن دسترسی برای کار بازرسی دارد.

روشن است که در شرایط جنگی، انجام این کار ممکن نیست، اما اکنون مدت نسبتاً طولانی از آتش‌بس گذشته است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

Iran Agency Diplomacy Nuclear Conflict Agency International Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 07:57:02