مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اذعان به اینکه جنگهای تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسیها از تأسیسات هستهای شده است، تأکید کرد که راهحل موضوع هستهای ایران مذاکره دیپلماتیک است. رافائل گروسی در نشست با خبرنگاران در وین، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران، گفت: تلاشهای متعددی برای ازسرگیری فعالیتهای راستیآزمایی در ایران انجام شده است؛ هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم از زمان رخدادهای نظامی اخیر در سال جاری.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اذعان به اینکه جنگهای تحمیلی علیه ایران مانع از سرگیری کامل بازرسیها از تأسیسات هستهای شده است، تأکید کرد که راهحل موضوع هستهای ایران مذاکره دیپلماتیک است.
رافائل گروسی روز جمعه در نشست با خبرنگاران در وین، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران گفت: تلاشهای متعددی برای ازسرگیری فعالیتهای راستیآزمایی در ایران انجام شده است؛ هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم از زمان رخدادهای نظامی اخیر در سال جاری. وی افزود: موضوع از چند جهت پیچیده است، زیرا ایران مجموعهای از تعهدات برای اطلاعرسانی به آژانس و فراهم کردن دسترسی برای کار بازرسی دارد.
روشن است که در شرایط جنگی، انجام این کار ممکن نیست، اما اکنون مدت نسبتاً طولانی از آتشبس گذشته است
Iran Agency Diplomacy Nuclear Conflict Agency International Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy Nuclear Conflict Iranian Diplomacy