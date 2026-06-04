شرکت توسعه و عمرانی امالقری (Umm Al Qura for Development and Construction) عربستان سعودی از آغاز پروژه جدید مسار گاردنز در شهر مکه خبر داد. این پروژه به عنوان امتداد طبیعی پروژه مقصد مسار طراحی شده و قرار است تجربهای شهری با طراحی مدرن، فضاهای عمومی و زیرساختهای باکیفیت را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.
مدیرعامل شرکت توسعه و عمرانی امالقری ابراز داشت که راهاندازی پروژه « مسار گاردنز » گامی مهم در مسیر تنوعبخشی به سبد پروژههای توسعهای شرکت و گسترش تأثیر آن در بخش مقاصد شهری به شمار میرود.
شرکت توسعه و عمرانی امالقری (Umm Al Qura for Development and Construction) عربستان سعودی از آغاز پروژه جدید «مسار گاردنز» در شهر مکه خبر داد؛ پروژهای که به عنوان امتداد طبیعی پروژه «مقصد مسار» طراحی شده و قرار است تجربهای شهری با طراحی مدرن، فضاهای عمومی و زیرساختهای باکیفیت را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند. این شرکت اعلام کرد پروژه مسار گاردنز بخشی از راهبرد پنجساله آن برای ایجاد مجموعهای متنوع از مقاصد شهری و سرمایهگذاری در منطقه غربی عربستان سعودی است و نشاندهنده حرکت این شرکت فراتر از اتکا به یک پروژه شاخص واحد محسوب میشود.
یاسر عتيق، مدیرعامل این شرکت گفت: راهاندازی این پروژه گامی مهم در مسیر تنوعبخشی به سبد توسعهای شرکت و گسترش نقش آن در بخش مقاصد شهری به شمار میرود. وی افزود: هدف این پروژه، ایجاد محیطهایی پویا و پیوندخورده با جامعه محلی، در عین حفظ هویت و ویژگیهای منحصربهفرد منطقه است
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