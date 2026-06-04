شرکت توسعه و عمرانی ام‌القری (Umm Al Qura for Development and Construction) عربستان سعودی از آغاز پروژه جدید مسار گاردنز در شهر مکه خبر داد. این پروژه به عنوان امتداد طبیعی پروژه مقصد مسار طراحی شده و قرار است تجربه‌ای شهری با طراحی مدرن، فضاهای عمومی و زیرساخت‌های باکیفیت را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.

مدیرعامل شرکت توسعه و عمرانی ام‌القری ابراز داشت که راه‌اندازی پروژه « مسار گاردنز » گامی مهم در مسیر تنوع‌بخشی به سبد پروژه‌های توسعه‌ای شرکت و گسترش تأثیر آن در بخش مقاصد شهری به شمار می‌رود.

شرکت توسعه و عمرانی ام‌القری (Umm Al Qura for Development and Construction) عربستان سعودی از آغاز پروژه جدید «مسار گاردنز» در شهر مکه خبر داد؛ پروژه‌ای که به عنوان امتداد طبیعی پروژه «مقصد مسار» طراحی شده و قرار است تجربه‌ای شهری با طراحی مدرن، فضاهای عمومی و زیرساخت‌های باکیفیت را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند. این شرکت اعلام کرد پروژه مسار گاردنز بخشی از راهبرد پنج‌ساله آن برای ایجاد مجموعه‌ای متنوع از مقاصد شهری و سرمایه‌گذاری در منطقه غربی عربستان سعودی است و نشان‌دهنده حرکت این شرکت فراتر از اتکا به یک پروژه شاخص واحد محسوب می‌شود.

یاسر عتيق، مدیرعامل این شرکت گفت: راه‌اندازی این پروژه گامی مهم در مسیر تنوع‌بخشی به سبد توسعه‌ای شرکت و گسترش نقش آن در بخش مقاصد شهری به شمار می‌رود. وی افزود: هدف این پروژه، ایجاد محیط‌هایی پویا و پیوندخورده با جامعه محلی، در عین حفظ هویت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد منطقه است





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسار گاردنز پروژه جدید شهر مکه مدیرعامل شرکت توسعه و عمرانی ام‌القری توسعه شهری راهبرد پنج‌ساله ایجاد مجموعه‌ای متنوع از مقاصد شهری توسعه پایدار شهری فضای سبز راه‌ها فضای عمومی فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز فضای سبز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sephkar: The Company Has Successfully Developed Advanced Electric MotorsSephkar, CEO of a technology-based company, discusses the development of cutting-edge electric motors, which have significantly improved the efficiency of energy consumption in electric vehicles and water coolers.

Read more »

Kreisiano Ronaldo, Din Olgularini Al Nassr Oyunculari Icin AnlattiriyorKreisiano Ronaldo, Al Nassr'da oynarken, din konusundaki ilgisini gostermek icin Ugur Abdullah ile samanina katildi.

Read more »

Zarif Emphasizes Economic Development and Support in BushehrZarif, the governor of Bushehr, discussed the revitalization of inactive units, increased production capacity, and the development of the maritime economy in Bushehr. He called for appropriate financial investment and facilitation to overcome industrial problems, and highlighted the executive command's support for rural development. The meeting also covered specialized meetings for prioritizing projects and addressing the needs of deprived families.

Read more »

Sayed Mohsen Musavi Zadeh Celebrates Students' Day Highlighting Their Unparalleled Role in National DevelopmentSayed Mohsen Musavi Zadeh congratulated students on Students' Day, emphasizing the indispensable role of students in the progress and development of the country. He noted that Students' Day is more than just a calendar event; it is a reminder of the spirit of justice-seeking and the demands of the young generation. Musavi Zadeh also stressed the importance of students' critical thinking and creativity in driving national progress.

Read more »

Separation of the Ministry of Roads and Urban Development: Conflicts with the Constitution and Development PlansThe proposed separation of the Ministry of Roads and Urban Development has been criticized for its incompatibility with both the Constitution and the Seventh Five-Year Development Plan. Legal experts argue that the plan violates several constitutional articles and contradicts the principles outlined in the development plan.

Read more »

Georgian-Iranian AllianceThis news article discusses the growing alliance between Georgia, a former U.S. ally, and Iran, and highlights the concern of U.S. officials regarding this development.

Read more »