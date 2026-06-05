مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست ویژه شورای حکام درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه با اشاره به شعله‌ور شدن درگیری‌های اخیر در غرب آسیا، تاکید کرد که فعالیت‌های نظامی علیه نیروگاه‌های هسته‌ای «مخاطرات غیرقابل‌قبولی» به همراه دارد و در هر کجای جهان ممنوع است. همچنین، در پی حمله یک پهپاد در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه، آتش‌سوزی رخ داده اما این حادثه به بخش‌های حیاتی و داخلی این مجموعه راه پیدا نکرده است. براساس اعلام مقام‌های اماراتی، حمله در خارج از «محوطه داخلی» نیروگاه رخ داد و هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات انسانی در پی نداشت.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست ویژه شورای حکام درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه با اشاره به شعله‌ور شدن درگیری‌های اخیر در غرب آسیا ، تاکید کرد که فعالیت‌های نظامی علیه نیروگاه‌های هسته‌ای «مخاطرات غیرقابل‌قبولی» به همراه دارد و در هر کجای جهان ممنوع است.

همچنین، در پی حمله یک پهپاد در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه، آتش‌سوزی رخ داده اما این حادثه به بخش‌های حیاتی و داخلی این مجموعه راه پیدا نکرده است. براساس اعلام مقام‌های اماراتی، حمله در خارج از «محوطه داخلی» نیروگاه رخ داد و هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات انسانی در پی نداشت. همچنین، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز پس از جلسه شورای حکام در کنفرانسی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد





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