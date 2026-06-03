مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه از موقعیت مکانی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران که در جنگ تجاوزکارانه سال گذشته هدف حمله قرار گرفت، مطلع است، ادعا کرد که این مواد همچنان در همان محل پیشین قرار دارد اما دسترسی به آن به‌دلیل خسارت‌های فیزیکی دشوار شده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه از موقعیت مکانی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران که در جنگ تجاوزکارانه سال گذشته هدف حمله قرار گرفت، مطلع است، ادعا کرد که این مواد همچنان در همان محل پیشین قرار دارد اما دسترسی به آن به‌دلیل خسارت‌های فیزیکی دشوار شده است.

در ادامه، به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌داند این ذخایر کجاست، افزود: «بله، می‌دانیم کجاست. اساساً همان جایی است که در ژوئن (خرداد) سال گذشته بود. فقط اینکه البته این مکان هدف حمله قرار گرفته است. آسیب فیزیکی قابل توجهی وجود دارد و ممکن است از نظر دسترسی هم مشکلی وجود داشته باشد.

» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت این مواد مدعی شد که ذخایر یادشده «به شکل گاز در سیلندرها» نگهداری می‌شود و رسیدگی یا جابه‌جایی آن «بسیار دشوار، اما غیرممکن نیست. » او در ادامه گفت که این موضوع به دلیل احتمال آلودگی، نیازمند مراقبت فراوان است





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