مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی کشور و لزوم افزایش دو برابری ظرفیت صادرات در تمامی مرزها، از آمادگی زیرساخت‌های مرزی برای پذیرش حجم گسترده تبادلات اقتصادی خبر داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اعلام نهایی شدن تأییدیه سازمان توسعه تجارت برای فعال‌سازی بخش واردات در پایانه مرزی چذابه، از ابلاغ این مجوز به گمرکات خبر داد.

مهرام روانبخش عصر امروز دوشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان که در محل پایانه مرزی چذابه برگزار شد با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جدید برای جهش صادراتی بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های مرزی استان برای پذیرش حجم گسترده تبادلات اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در حال حاضر با تراز منفی تجاری در حدود ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیارد دلار مواجه هستیم که بخش عمده آن ناشی از مشکلات صادرات در حوزه فولاد است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات خوزستان افزود: در این راستا، راهبردی متوازن و هدفمند در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو توسعه صادرات در سایر بخش‌ها با جدیت دنبال می‌شود و از سوی دیگر، با مدیریت هوشمند بازار، از هرگونه تأثیر منفی بر ثبات بازار داخلی، سطح قیمت‌ها و شاخص‌های تورمی جلوگیری خواهد شد. مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم افزایش دو برابری ظرفیت صادرات در تمامی مرزها، افزود: در حال حاضر روزانه به طور میانگین ۶۵۰ تا ۷۸۰ کامیون کالا از مرز چذابه خارج می‌شود.

روانبخش تأکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، زیرساخت‌های فیزیکی و خدماتی پایانه چذابه باید به گونه‌ای ارتقا یابند که توان پوشش و مدیریت عبور دو برابری کامیون‌ها را در سال جاری داشته باشند تا اهداف صادراتی پیش‌بینی شده محقق شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نهایی شدن مجوزهای واردات از مرز چذابه اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، تأییدیه سازمان توسعه تجارت اخذ و به گمرکات ابلاغ شده است.

در حال حاضر رایزنی با طرف عراقی برای عملیاتی شدن این فرآیند در جریان است. روانبخش بیان کرد: یکی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت در این حوزه، مدیریت هوشمندانه زیرساخت‌ها و تفکیک دقیق مسیرهای ورودی و خروجی کالا است تا تداخل فعالیت‌های صادراتی و وارداتی موجب کندی در روند تجارت نشود.

مدیرکل صمت خوزستان توسعه بازارچه‌های مرزی را از دیگر اولویت‌های کلیدی برشمرد و از طراحی پلن‌های جدید برای منطقه چذابه خبر داد و گفت: هدف از این طرح‌ها، ایجاد پایداری اقتصادی و رونق اشتغال برای ساکنان مناطق مرزی است. به گفته وی، با تصویب این برنامه‌های راهبردی، نقشه راه روشنی برای شکوفایی اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تبادلات مرزی در استان خوزستان ترسیم خواهد شد.

