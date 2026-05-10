تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، در نامه‌ای سرگشاده به ساکنان جزیره «تنریف» اسپانیا تلاش کرد نگرانی‌ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی «هوندیوس» را کاهش دهد و تاکید کرد خطر ناشی از شیوع هانتاویروس برای ساکنان این جزیره «پایین» است. این کشتی پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندِس هانتاویروس برای هفته‌ها در دریا سرگردان مانده بود.

کشتی تفریحی هوندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندِس هانتاویروس برای هفته‌ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتا از طریق جوندگان منتقل می‌شود، می‌تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی‌ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف، به‌ویژه به دلیل خاطره همه‌گیری کووید-۱۹، واکنش‌هایی در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود.

با این حال، سازمان جهانی بهداشت و مقام‌های اسپانیا تاکید کرده‌اند خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است و عملیات انتقال مسافران تحت تدابیر شدید بهداشتی و امنیتی انجام خواهد شد





