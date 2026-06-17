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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: طولانی شدن عمر صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازنشستگان، اصلاح پارامترهای صندوق‌ها ضروری است

اقتصاد News

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: طولانی شدن عمر صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازنشستگان، اصلاح پارامترهای صندوق‌ها ضروری است
بازنشستگیبیمهتأمین اجتماعی
📆6/17/2026 4:10 PM
📰SharghDaily
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های کارگری، به طولانی شدن عمر صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازنشستگان اشاره کرد. وی همچنین به ضرورت انجام اصلاح در قوانین مانند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش دستمزد و پرداخت حق‌بیمه در دو سال پایانی بیمه‌پرداخت‌های بیمه‌شدگان اشاره کرد. همچنین، آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای تشکیل کارگروه‌های مشترک با ذینفعان و تشکل‌های کارگری اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های کارگری ، به طولانی شدن عمر صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازنشستگان اشاره کرد. با گذشت زمان، افزایش سن و سوابق بیمه ‌شدگان موجب افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه ‌شدگان می‌شود.

در این شرایط، نسبت پشتیبانی کاهش یافته و برای دوری از برهم خوردن تعادل منابع و مصارف، اصلاح پارامترهای صندوق‌های بازنشستگی ضروری است. وی همچنین به ضرورت انجام اصلاح در قوانین مانند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد. در حال حاضر، ۵۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی با سابقه‌های سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به افزایش دستمزد و پرداخت حق‌بیمه در دو سال پایانی بیمه‌پرداخت‌های بیمه‌شدگان اشاره کرد.

این افزایش، به منافع سازمان تأمین اجتماعی و ذی نفعان آسیب می‌زند. وی افزود که با اجرای مدل پیشنهادی محاسبه مستمری بازنشستگی، فرار بیمه‌ای را می‌توان جلوگیری کرد و منافع بیمه‌شدگان را تأمین کرد. در فرمول جدید، ارسال مزد واقعی و در پی آن افزایش مستمری ممکن می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین مراقبت از مزد و حق‌بیمه توسط نیروی کار را مبنای مدنظر در اجرای این روش پیشنهادی دانست.

این فرایند علاوه بر افزایش حقوق مستمری بازنشستگان، کاهش فرار بیمه‌ای و اعلام مزد واقعی را موجب خواهد شد. وی همچنین آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای تشکیل کارگروه‌های مشترک با ذینفعان و تشکل‌های کارگری را اعلام کرد. موضوعاتی پیرامون بیمه فعالان کسب و کارهای نوین، بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، مستثنی شدن بانک رفاه از شمول قانون برنامه هفتم و اصلاحات پیشنهادی قانون تأمین اجتماعی نیز در این نشست مطرح شد

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