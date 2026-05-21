مدیر کل کمیته امداد استان تهران روز پنجشنبه با اعلام این خبر، درباره این محموله و تخفیف به حملونقل عمومی در آینده نزدیک، با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد. این محموله شامل اقلام امدادی، غذایی و بهداشتی است که برای حمایت از اقشار نیازمند در داخل کشور ارسال شده است.
این محموله از طریق مبادی رسمی مرزهای زمینی وارد کشور و پس از انجام تشریفات قانونی، تحویل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شد. این محموله شامل ۶ تریلی حامل حدود ۹۶ تن اقلام امدادی، غذایی و بهداشتی است که در قالب کمکهای انساندوستانه به کشور ارسال شده است.
این کمکها با هدف حمایت از اقشار نیازمند و در ادامه همکاریهای بشردوستانه میان نهادهای امدادی و خیریهای انجام شده است. گفتگوی ترکیه و اردن درباره ایران این دانشآموزان به صورت رایگان در مدارس سمپاد ثبتنام میشوند خبر زاکانی از تخفیف ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی حملونقل عمومی / تهران تا ۳ ماه آینده مملو از کالاهای اساس
کمکهای بشردوستانه حملونقل عمومی تخفیف ایران مدیر کل کمیته امداد استان تهران تصمیمگیری