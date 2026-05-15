مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه: کاهش دما و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در هفته آینده

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ورود سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در استان، گفت: دمای هوا در هفته آینده بین هفت تا ۱۰ درجه کاهش مییابد و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر وجود دارد. علیمحمد زورآوند همچنین از دو موج کاهش دما در این مدت خبر داد و توصیه کرد که کشاورزان برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
علیمحمد زورآوند روز جمعه، افزود: از روز شنبه تا اواخر هفته آینده، استان کرمانشاه و دیگر مناطق نیمه غربی کشور شاهد هوایی خنکتر از نرمال خواهند بود و ۲ موج کاهش دما در این مدت رخ میدهد. وی با بیان اینکه موج نخست کاهش دما از شنبه تا دوشنبه و موج دوم در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ادامه داد: هفته آینده میانگین دما بین هفت تا ۱۰ درجه نسبت به هفته جاری کاهش میابد و احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی و باغی به ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر استان وجود دارد و کشاورزان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با توصیه به شهروندان برای پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، گفت: با توجه به وزش باد و احتمال گرد و غبار، گروههای حساس نیز از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. میزان بارندگی سال زراعی در شهر کرمانشاه به ۴۳۵ میلیمتر رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۷ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است، استان کرمانشاه هماکنون دارای ۱۲ ایستگاه سینوپتیک، یک ایستگاه فرودگاهی، ۱۲ ایستگاه خودکار، یک ایستگاه تحقیقات کشاورزی، ۹۲ ایستگاه بارانسنجی، چهار ایستگاه اقلیمشناسی، یک ایستگاه رادار، ۱۶ ایستگاه تبخیرسنجی و ۱۰ ایستگاه تشعشعسنجی دیجیتال است. استان کرمانشاه با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر، شامل ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا بوده و به دلیل برخورداری از اقلیمهای گرم، معتدل و سرد، از استانهای دارای تنوع اقلیمی کشور به شمار میرود
