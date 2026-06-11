هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، درباره بستههای تشویقی مدیریت مصرف آب در سال جاری و افزایش تخفیف برای استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به شرایط منابع آبی کشور و ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، از هفته آینده برای مشترکانی که با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب از تجهیزات کاهنده مصرف آب استفاده کنند، تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. همچنین، مشترکان میتوانند با تماس با سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ درخواست دریافت تجهیزات کاهنده مصرف آب را ثبت کنند تا کارشناسان شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به نصب رایگان این تجهیزات در محل سکونت آنان اقدام کنند.
هاشم امینی با اشاره به بستههای تشویقی مدیریت مصرف آب در سال جاری اظهار کرد: مشترکانی که مصرف آب خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی در قبوض آب بهرهمند خواهند شد.
او افزود: با توجه به شرایط منابع آبی کشور و ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، از هفته آینده برای مشترکانی که با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف آب استفاده کنند، تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: بر اساس قانون و مصوبات ابلاغی، مشترکان میتوانند با تماس با سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ درخواست دریافت تجهیزات کاهنده مصرف آب را ثبت کنند تا کارشناسان شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به نصب رایگان این تجهیزات در محل سکونت آنان اقدام کنند.
امینی ادامه داد: استفاده از این تجهیزات بدون ایجاد اختلال در رفاه مشترکان، میتواند تا ۳۰ درصد مصرف آب خانوار را کاهش دهد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف آب در بسیاری از شهرهای کشور خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب، مؤثرترین و کمهزینهترین راهکار برای حفظ پایداری تأمین آب شرب است و مشارکت شهروندان در این زمینه نقش تعیینکنندهای در عبور از تنشهای آبی خواهد داشت.
به گفته امینی اجرای طرحهای تشویقی و ارائه خدمات رایگان نصب تجهیزات کاهنده مصرف، بخشی از برنامههای وزارت نیرو برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش تابآوری شبکههای تأمین آب در سراسر کشور است
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