مدیر مجموعه سعدآباد از عدم آسیب دیدن کاخ‌ها و سازه‌های تاریخی این مجموعه در پی طغیان رودخانه دربند و بارش‌های شدید خبر داد و دلایل مهندسی آن را شرح داد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در پاسخ به نگرانی‌های عمومی درباره وضعیت این اثر ارزشمند پس از بارش‌های شدید در تهران، تأکید کرد که تاکنون هیچ آسیبی به کاخ‌ها و سازه‌های این مجموعه وارد نشده است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که خروش رودخانه دربند که از میان این محوطه تاریخی می‌گذرد، موجب دغدغه‌های جدی درباره امنیت پوشش گیاهی و بناهای موجود شده بود.

مکانیسم محافظت مهندسی‌شده در برابر سیلاب

سید محسن میر با اشاره به طراحی دقیق کاخ‌ها بیان کرد که سازه‌ها به گونه‌ای حرفه‌ای و مهندسی‌شده ساخته شده‌اند که طغیان رودخانه بتواند بدون ایجاد خسارت در کنار آن‌ها جریان یابد. بیشتر این بناهای تاریخی یا با فاصله ایمن از حریم رودخانه و بر روی بلندی‌ها و دامنه‌های کوهستانی واقع شده‌اند و یا در دل جنگل‌های سعدآباد قرار گرفته‌اند.

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بخش دیگری از این کاخ‌ها نیز بر روی سکوهای بلند و با ارتفاع مشخصی از سطح زمین احداث شده‌اند. این ساختار باعث می‌شود که حتی در صورت جاری شدن آب باران در محوطه‌های هم‌سطح، کاخ‌های تاریخی از آسیب‌دیدگی مصون بمانند. بنابراین خطرات ناشی از سیلاب برای این میراث فرهنگی به حداقل رسیده است.

تاریخچه آبرسانی و نقش رودخانه دربند

رودخانه دربند با ارتفاع ۱۶۵۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، از وسط محوطه تاریخی سعدآباد عبور می‌کند و نقش مهمی در سیر تکامل این باغ داشته است. مستندات تاریخی نشان می‌دهد که در دوران پهلوی اول، سراسر باغ سعدآباد صرفاً از آب این رودخانه مشروب می‌شد و آبیاری آن بر عهده همین منبع آبی بود.

اما در دوران پهلوی دوم به دلیل بخشیدن آب رودخانه در نیمی از شبانه‌روز به رعایا و کشاورزان منطقه، میزان آب موجود برای آبیاری کل مجموعه کافی نبود. در نتیجه از دوازده رشته قنات قدیمی و جدیدالاحداث استفاده شد تا نیاز آبی این محوطه تاریخی تأمین گردد. این تغییر مدیریت آب نشان‌دهنده تطبیق مهندسی این مجموعه با شرایط محیطی است.

واکنش مسئولین و آینده نگری برای مجموعه

تصریح مدیر سعدآباد مبنی بر سلامت کامل کاخ‌ها نشان‌دهنده کیفیت بالای ساخت و سازهای اولیه و همچنین مدیریت صحیح بحران در برابر حوادث جوی است. این اطمینان‌خاطر به شهروندان و بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از خسارات ساختاری به این منطقه سفر کنند.

توجه به جزئیات مهندسی و فاصله گرفتن سازه‌ها از مجاری آب، درس مهمی برای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر تغییرات اقلیمی و بارش‌های ناگهانی است. ادامه نظارت بر وضعیت سازه‌ها و پوشش گیاهی در فصل‌های پر بارش، برای حفظ اصالت این میراث ملی همچنان ضروری خواهد بود.