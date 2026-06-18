مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران: نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، راهکار کلیدی برای مدیریت بحران

بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تشریح آخرین وضعیت ذخایر آبی استان تهران با بیان اینکه خشکسالی همچنان منابع سطحی و زیرزمینی را تحت فشار قرار داده است، اظهار داشت: با وجود بارندگیهای اخیر، میزان بارشها از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۷۵ میلیمتر رسیده که نسبت به شرایط نرمال (۲۸۰ میلیمتر)، همچنان با کسری ۱۰۵ میلیمتری مواجه هستیم. این کسری تا پایان تابستان نیز جبران نخواهد شد. طبق اعلام سخنگوی آبفای استان تهران، مجموع ذخایر سدهای پنجگانه تهران در حال حاضر به حدود ۳۱ درصد ظرفیت کلی رسیده است که وضعیت مطلوبی محسوب نمیشود. در این میان، سد لار با ۹ درصد و سد ماملو با ۱۵ درصد آبگیری، شرایط ویژهای دارند. بخشی با اشاره به تفاوت میان الگوی مصرف استاندارد و مصرف واقعی شهروندان تهرانی گفت: الگوی مصرف برای هر شهروند ۱۳۰ لیتر در شبانهروز تعریف شده است، اما سرانه مصرف کنونی حدود ۱۹۵ لیتر است. اگر هر شهروند تهرانی روزانه ۶۵ لیتر در مصرف خود صرفهجویی کند، در مقیاس جمعیتی استان، حجمی معادل دو سد امیرکبیر در سال ذخیره خواهد شد. مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران، نصب تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از راهکارهای کلیدی برای مدیریت بحران دانست و از شهروندان خواست برای دریافت و نصب این تجهیزات با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند. همچنین با تأکید بر اصلاح رفتارهای روزمره افزود: کاهش ۵ دقیقهای زمان استحمام، صرفهجویی چشمگیری بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب به همراه دارد و حتی کاهش ۱۰۰ ثانیهای استحمام نیز ۲۵ لیتر آب را ذخیره میکند. بخشی در پایان با اشاره به تغییر الگوی مصرف آب در ساعات پایانی شب به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، نسبت به این موضوع هشدار داد. وی با بیان اینکه بازه زمانی ۱۲ شب تا ۶ صبح، «ساعت طلایی» برای ذخیرهسازی آب در مخازن محسوب میشود، از شهروندان درخواست کرد: با توجه به بیداری تعداد زیادی از هموطنان برای تماشای مسابقات، مدیریت مصرف آب در ساعات شبانه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا در تابستان پیش رو، تأمین پایدار آب برای تمامی نقاط تهران با کمترین چالش ممکن انجام شود.
بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگویی تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت ذخایر آبی استان تهران با بیان اینکه خشکسالی همچنان منابع سطحی و زیرزمینی را تحت فشار قرار داده است، اظهار داشت: با وجود بارندگیهای اخیر، میزان بارشها از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۷۵ میلیمتر رسیده که نسبت به شرایط نرمال (۲۸۰ میلیمتر)، همچنان با کسری ۱۰۵ میلیمتری مواجه هستیم.
این کسری تا پایان تابستان نیز جبران نخواهد شد. طبق اعلام سخنگوی آبفای استان تهران، مجموع ذخایر سدهای پنجگانه تهران در حال حاضر به حدود ۳۱ درصد ظرفیت کلی رسیده است که وضعیت مطلوبی محسوب نمیشود. در این میان، سد لار با ۹ درصد و سد ماملو با ۱۵ درصد آبگیری، شرایط ویژهای دارند.
بخشی با اشاره به تفاوت میان الگوی مصرف استاندارد و مصرف واقعی شهروندان تهرانی گفت: الگوی مصرف برای هر شهروند ۱۳۰ لیتر در شبانهروز تعریف شده است، اما سرانه مصرف کنونی حدود ۱۹۵ لیتر است. اگر هر شهروند تهرانی روزانه ۶۵ لیتر در مصرف خود صرفهجویی کند، در مقیاس جمعیتی استان، حجمی معادل دو سد امیرکبیر در سال ذخیره خواهد شد.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران، نصب تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از راهکارهای کلیدی برای مدیریت بحران دانست و از شهروندان خواست برای دریافت و نصب این تجهیزات با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند. همچنین با تأکید بر اصلاح رفتارهای روزمره افزود: کاهش ۵ دقیقهای زمان استحمام، صرفهجویی چشمگیری بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب به همراه دارد و حتی کاهش ۱۰۰ ثانیهای استحمام نیز ۲۵ لیتر آب را ذخیره میکند.
بخشی در پایان با اشاره به تغییر الگوی مصرف آب در ساعات پایانی شب به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، نسبت به این موضوع هشدار داد. وی با بیان اینکه بازه زمانی ۱۲ شب تا ۶ صبح، «ساعت طلایی» برای ذخیرهسازی آب در مخازن محسوب میشود، از شهروندان درخواست کرد: با توجه به بیداری تعداد زیادی از هموطنان برای تماشای مسابقات، مدیریت مصرف آب در ساعات شبانه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا در تابستان پیش رو، تأمین پایدار آب برای تمامی نقاط تهران با کمترین چالش ممکن انجام شود
Water Shortage Conservation Consumption Management Sustainability