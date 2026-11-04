مدیرعامل شستا: افزایش ۱۰۰ درصدی سود و ۲ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۴۰۳

محمدرضا سعیدی مدیرعامل شستا از افزایش ۱۰۰ درصدی سود تلفیقی به ۱۳۴ همت و صادرات ۲ میلیارد دلاری خبر داد و دلایل عدم توزیع کامل سود را تشریح کرد.

محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد این هلدینگ بزرگ با وجود فشارهای مالی و خسارات جنگی، توانسته است سود تلفیقی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و صادرات ارزی را در بازارهای بین‌المللی حفظ کند.

تصمیم استراتژیک درباره توزیع سود و نقدینگی

سعیدی با تأکید بر ضرورت حفظ منابع مالی برای ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که تصمیم گرفته شده است تمام سود قابل تقسیم شرکت‌های تابعه توزیع نشود.

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به گفته وی اگر این منابع کاملاً توزیع می‌شد، رقم سود پرداختی می‌توانست ۶۸ درصد افزایش یابد، اما اولویت مجموعه حفظ بنیه مالی و امکان ادامه فعالیت‌های تولیدی بوده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نیاز به تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از فعالیت‌های شرکت‌ها احساس می‌شد و نتایج نیمه نخست سال نشان‌دهنده راندمان مناسب گروه است.

رشد درآمد و فروش در شرایط بحران‌های امنیتی

مدیرعامل شستا با ارائه آمارهای دقیق از روند رشد مالی این مجموعه اعلام کرد که درآمد تلفیقی شستا از ۲۰۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۷۷ همت در سال ۱۴۰۳ و حدود ۳۹۶ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

همچنین سود تلفیقی گروه از حدود ۶۸ همت در سال گذشته به ۱۳۴ همت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود سودآوری آن در سال آینده نیز ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

سعیدی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره زیان‌ده بودن این مجموعه تأکید کرد عملکرد مالی شستا با این ادعاها همخوانی ندارد و مدیریت هزینه‌ها نقش کلیدی در تبدیل افزایش درآمد به سودآوری بیشتر داشته است.

حفظ تولید و صادرات ارزی در جریان درگیری‌ها

وی با اشاره به نقش شرکت‌های زیرمجموعه در تأمین نیازهای عمومی مردم گفت تولید روزانه حدود پنج میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و توزیع آرد از فعالیت‌های مهم این مجموعه است.

سعیدی افزود با وجود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی مجموعه حدود ۵۰ درصد داروی مورد نیاز بیمارستان‌های کشور را تأمین کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد شرکت‌های تابعه در شرایط دو جنگ گذشته توانستند بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشند و درآمد ارزی ایجاد کنند.

آسیب‌پذیری شرکت‌ها و برنامه‌های اصلاحی

سعیدی با اشاره به خسارات واردشده به شرکت‌های زیرمجموعه در جریان جنگ افزود ۲۸ شرکت شستا با درجات مختلفی از خسارت مواجه شدند و میزان تأثیرپذیری آن‌ها بین پنج تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ۶۱ کلینیک برای بررسی و ارزیابی شرکت‌ها تشکیل داده شده است خاطرنشان کرد در سال گذشته هفت شرکت از زیان خارج شدند و پتروشیمی آبادان که دو سال تعطیل بود به چرخه تولید بازگشته است.

مدیرعامل شستا گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و توسعه نوآوری را از رویکردهای اصلی این هلدینگ عنوان کرد و گفت این اقدامات نشان می‌دهد جنگ و ناآرامی بهانه‌ای برای متوقف کردن برنامه‌های اصلاحی قرار نگرفته است.