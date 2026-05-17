مدیریت تکلیف امتحانات تحصیلی با توجه به شیمی خطرناک کنکور

در حالی که دانشآموزان نگران تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور هستند، مشخص شده است که تکلیف امتحانات پایان سال تمام پایههای تحصیلی به غیر از پایههای یازدهم و دوازدهم مشخص شده است. اما تا پایان شهریور فرصت برای امتحان هست برای پایههای یازدهم و دوازدهم تا پایان تیر مشخص میشود و امکان دو مرحله امتحان معلمان از ۹ خرداد به صورت حضوری و یا مجازی امتحانات پایههای هفتم تا دهم برگزار میشوند و در شرایط کنونی آزمایشات این دو پایه هنوز اعلام نشدهاند. در هر صورت هنوز معلوم نیست امتحان سال آخر در چه شرایطی برگزار خواهد شد.
با تصمیم در ستاد آموزشوپرورش و شورای تأمین استانها و شهرستانها، تکلیف امتحانات پایان سال تمام پایههای تحصیلی به غیر از پایههای یازدهم و دوازدهم مشخص شده است اما آموزشوپرورش میگوید که تا پایان شهریور فرصت برای امتحان هست.
«دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم نگران نباشند، تکلیف امتحانات آنها تا پایان تیر مشخص میشود» این را سخنگوی وزارت آموزشوپرورش علی فرهادوی میگوید. این در حالی است که دانشآموزان نگران تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور هستند.
تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال به ۶۰ درصد قطعی در مجموع دو پایه یازدهم و دوازدهم رسیده است و این در شرایطی است که دانشآموزان این دو پایه در سالجاری هنوز نمیدانند که چه زمانی امتحان دارند و مسئولان آموزشوپرورش یکبار میگویند شاید دو مرحله امتحان داشته باشند و یکبار دیگر میگویند شاید مصوبه جدیدی پیشبینی شود. امتحانات دانشآموزان دوره ابتدایی تا قبل از ۹ خرداد توسط معلم گرفته میشود.
امتحانات پایههای هفتم تا دهم نیز از ۹ خرداد با توجه به نظر شورای تأمین هر استان و شهرستان به صورت حضوری یا مجازی توسط مدارس برگزار میشود.
