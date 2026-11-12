مدیریت ازدحام مرز شلمچه و انتقال تشریفات گمرکی به پارکینگ اربعین

تغییر جایگاه تشریفات گمرکی مرز شلمچه به پارکینگ بزرگ اربعین برای رفع ازدحام کامیون‌ها و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با نظارت معاون استانداری خوزستان.

ولی‌الله حیاتی ، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ای، آخرین وضعیت عملیاتی مرز بین‌المللی شلمچه را تشریح کرد. بر اساس این اطلاعیه، این گذرگاه مرزی هم‌اکنون به‌صورت شبانه‌روزی و فعال در دو حوزه اصلی مسافری و تجاری عمل می‌کند.

تردد روزانه و حجم مهاجرت تجاری در مرز شلمچه

برآورد دقیق نشان می‌دهد که روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر از پایانه مسافری مرز شلمچه عبور و مرور می‌کنند. این عدد نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این گذرگاه در تسهیل تردد افراد و همچنین پویایی اقتصادی منطقه خوزستان در تبادل کالا با کشور همسایه است.

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فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیز در همین بازه زمانی ۲۴ ساعته در جریان است و هیچ‌گونه تعطیلی یا محدودیت کلی در فرآیند ترانزیت کالا وجود ندارد. مسئولان مرزی بر تداوم این روند بدون وقفه تاکید دارند.

چالش صادرات سیب‌زمینی و پیاز و ازدحام کامیون‌ها

یکی از چالش‌های اصلی اخیر در بخش تجاری مرز شلمچه، عدم پایبندی برخی رانندگان به ممنوعیت‌های صادراتی جدید است. بر اساس اعلامیه‌های رسمی، صادرات محصولات حساسی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز به طور کامل ممنوع اعلام شده است.

با این حال، تعدادی از کامیون‌ها با نادیده گرفتن این محدودیت‌ها به مرز مراجعه کرده‌اند. این اقدام غیرقانونی منجر به ایجاد ازدحام شدید و کندی محسوس در روند صادرات سایر محصولات مجاز شده است. تراکم خودروهای سنگین در محدوده تجاری، فرآیند ترخیص بار را برای سایر صادرکنندگان با مشکل مواجه کرده است.

راه‌حل فوری برای این معضل، برنامه‌ریزی دقیق برای بازگرداندن کامیون‌های متخلف به عمق کشور است. هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مربوطه و طرف عراقی برای تسهیل خروج فوری این خودروها از مرز انجام شده است تا فضای لازم برای سایر کامیون‌ها باز شود.

انتقال تشریفات گمرکی به پارکینگ بزرگ اربعین

به دستور استاندار خوزستان و با هدف رفع کامل گره ترافیکی و بوروکراتیک در مرز، تغییرات ساختاری مهمی در نحوه ارائه خدمات گمرکی اعمال می‌شود. طبق اعلام ولی‌الله حیاتی، تشریفات گمرکی از محدوده اصلی مرز خارج شده و به پارکینگ بزرگ اربعین منتقل خواهد شد.

این پارکینگ از هفته آینده به طور رسمی در اختیار بخش تجاری قرار می‌گیرد تا تمام فرآیندهای اداری و ترخیص کالا در آنجا انجام شود. این اقدام پیش‌دستانه به منظور جلوگیری از تجمع خودروهای سنگین در محدوده اصلی مرز طراحی شده است.

با اجرای این طرح جدید، کامیون‌ها به‌صورت نوبتی و منظم به سمت دروازه خروجی مرز هدایت می‌شوند. این سیستم نوبت‌دهی کنترل‌شده تضمین می‌کند که از ایجاد هرگونه ازدحام غیرضروری و اختلال در تردد مسافران جلوگیری شود.

پایداری فعالیت‌ها و اولویت‌های امنیتی مرزی

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان تأکید کرد که مرز شلمچه با وجود چالش‌های موقت، همچنان به‌صورت کامل و ۲۴ ساعته فعال است. امنیت و نظم در این گذرگاه با نظارت دقیق نیروهای انتظامی و گمرکی حفظ می‌شود.

تردد مسافران و فعالیت‌های صادراتی تا جایی که با مقررات ممنوعیت صادرات محصولات حساس مغایرت نداشته باشد، در جریان است. برنامه‌ریزی‌های آتی بر اساس تجربه هفته‌های اخیر برای بهینه‌سازی بیشتر فرآیندهای ترانزیت انجام خواهد شد.