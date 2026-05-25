مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت از ثبت رکوردی جدید در عملکرد تولید این مجتمع در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: مجموع تولید دو واحد احیا ۱ و احیا ۲ در پایان اردیبهشت به ۱۵۱ هزارو ۹۴۴ تن رسیده است؛ سطحی که به عنوان بالاترین میزان تولید ثبتشده در دوره فعالیت مجتمع ارزیابی میشود.
حاتمی اعلام کرد: مجموع تولید دو واحد احیا ۱ و احیا ۲ در پایان اردیبهشت به ۱۵۱ هزارو ۹۴۴ تن رسیده است؛ سطحی که به عنوان بالاترین میزان تولید ثبتشده در دوره فعالیت مجتمع ارزیابی میشود. همچنین هر دو واحد در این ماه با عملکردی بالاتر از ظرفیت اسمی فعالیت داشتهاند؛ بهگونهای که تولید روزانه احیا ۱ معادل ۲,۵۲۰ تن ( ۱۰۵ درصد ظرفیت) و احیا ۲ معادل ۲,۴۲۴ تن (۱۰۱ درصد ظرفیت) ثبت شده است.
بر اساس آمار عملکرد ماهانه، تولید تجمعی اردیبهشت در واحد احیا ۱ به ۷۶,۷۲۸ تن و در واحد احیا ۲ به ۷۵,۲۱۶ تن رسیده که مجموع آن رکورد جدید تولید ماهانه مجتمع را شکل داده است. مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت در تشریح عوامل مؤثر بر این دستاورد به مجموعهای از اقدامات عملیاتی اشاره کرد و گفت: تأمین پایدار گندله با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای تولیدی نزدیک در استان، کاهش توقفهای تولید و همپوشانی برنامههای تعمیراتی نقش مهمی در استمرار تولید ایفا کرده است.
او افزود: تأمین کسری برق مورد نیاز مجتمع به میزان حدود شش مگاوات در نیمه دوم اردیبهشت از طریق خرید برق سبز و آزاد، مانع از توقف خطوط تولید شد و پایداری عملیات را تضمین کرد. همچنین استفاده از ظرفیت تعاملات برونسازمانی و هماهنگی با دستگاههای محلی در مدیریت شرایط تولید اثرگذار بوده است.
حاتمی در ادامه با اشاره به روند تولید در ماههای اخیر اظهار کرد: رشد تولید در فروردین و اردیبهشت و ثبت اعداد بالاتر از دورههای پیشین، نشاندهنده تثبیت ظرفیت عملیاتی و بهبود بهرهوری در مجتمع فولاد بافت است. او در پایان افزود: در فضای پس از رویدادهای اخیر، انسجام و تلاش کارکنان موجب تقویت تعلق سازمانی و استمرار روند افزایشی تولید در هر دو واحد شده است
