مدیر حقوقی خانه سینما درباره احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه توضیحاتی ارائه کرد.

مدیر حقوقی خانه سینما توضیحاتی در مورد احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه کرد که آیا خانه سینما در جریان این پروندهها بوده یا خیر و همچنین درباره اتهامات سنگین و اینکه چقدر به عنوان یک اتهام سنگین هم تاثیر میگذارد، به روز فراری ها و تاثیر بر وحدت ملی و فضای کلی تهیه می آید. همچنین با اشاره به عدم دریافت درخواست حمایت صنفی از فیلمسازان و رویکرد سینمایی ها در این زمینه، به بررسی مطالبات خود پرداخت. او همچنین درباره احتمال تداوم قراردارنده تعقیب در برخی پروندهها نیز توضیحاتی ارائه کرد.
در پروندهها هنوز تفهیم اتهام به معنای دقیق انجام نشده و هنوز قرار منع تعقیب صادر نشده است. خانه سینما به عنوان میانجی برای رفع سوءتفاهمات احتمالی سینماگران در پروندههای قضایی حضور دارد. گاهی اوقات دوستان اطلاعات احضار خود را به رسانهها درز میدهند که آسیب به فضای کلی سینما و کشور میرساند. منابع رسانهای عنوان احضار را منتشر میکنند و نه حکم قطعی
