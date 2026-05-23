بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظه‌ای در روزهای آتی در استان لرستان خبر داد. همچنین، احتمال نفوذ گرد و غبار نیز در این بازه زمانی وجود دارد که می‌تواند منجر به افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی در سطح استان شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان ، نسبت به وقوع سامانه جوی جدید در این استان هشدار داد و از احتمال وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظه‌ای در روزهای آتی خبر کرد.

بهروز مرادپور با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، از روز فردا ۳ خرداد تا پایان روز سه‌شنبه 5 خرداد استان لرستان تحت تأثیر سامانه وزش باد شدید قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تندبادهای لحظه‌ای، احتمال نفوذ گرد و غبار نیز در این بازه زمانی وجود دارد که می‌تواند منجر به افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی در سطح استان شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه، تأکید کرد: وزش بادهای شدید می‌تواند منجر به سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال و آسیب به پوشش گلخانه‌ها شود. مرادپور با ارائه توصیه‌های ایمنی، بیان کرد: به دلیل خطر سقوط اجسام و ریزش دیوارهای فرسوده، از توقف در اطراف درختان، دیوارهای قدیمی و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنید.

وی ادامه داد: همچنین به صاحبان گلخانه و سازه‌های موقت توصیه می‌شود نسبت به استحکام‌بخشی به پوشش‌ها و سازه‌های خود اقدام کنند. در صورت رخداد گرد و غبار نیز توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کرده و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنید





