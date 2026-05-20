مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل تابستان و دورکاری در مازندران، آخرین وضعیت ترافیکی در جاده های شمالی، پیش بینی هوای خوزستان فردا پنجشنبه، واریز یارانه اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

عیسی قاسمیطوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل تابستان و در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، اعلام کرد که ساعت کاری تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان مازندران از تاریخ اول خرداد تا پانزدهم شهریور امسال، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر تعیین شده است. همچنین، مابقی ساعات کاری و همچنین روزهای پنجشنبه، با اتخاذ تمهیدات لازم، از طریق سازوکار «دورکاری» کارکنان جبران خواهد شد. واحدهای عملیاتی خدماترسان، از جمله حوزههای نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر بخشهای مشابه، از شمول قانون دورکاری مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق نظر مراجع ذیصلاح مربوطه تداوم خواهد یافت. همچنین، خطاب به مدیران شبکه بانکی استان، با توجه به دورکاری روزهای پنجشنبه، مدیران بانکها موظفاند به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند خدمترسانی به مردم شریف استان، نسبت به دایر کردن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانکهای استان اقدام کنند.
همچنین، خطاب به مدیران شبکه بانکی استان، با توجه به دورکاری روزهای پنجشنبه، مدیران بانکها موظفاند به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند خدمترسانی به مردم شریف استان، نسبت به دایر کردن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانکهای استان اقدام کنند.
