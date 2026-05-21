مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی گوشی تلفن همراه را ابلاغ کرد

محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای نرخ ارز مبنای محاسبه شده حقوق گمرکی، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه و سود بازرگانی آن را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه و در راستای ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ واحد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد نرخ مندرج در ماده ۷ قانون مالیات ارزش افزوده که ۹ درصد است، اضافه می‌شود. در این بخشنامه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه معادل متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله و هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان تعیین شده است.مطابق این بخشنامه نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی، ۱۵ درصد تعیین شده است.واردات گوشی تلفن همراه از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول موارد مندرج در این بخشنامه خواهد شد.

واردات گوشی تلفن همراه ۱۵۰ تا ۶۰۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی است. برای گوشی‌های با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است





