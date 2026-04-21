مدیریت بحران و کاهش سرقت در ایام جنگ: گزارش پلیس از امنیت تهران

پلیس آگاهی تهران و فراجا با تشریح اقدامات عملیاتی خود در دوران جنگ اخیر، از کاهش نرخ سرقت با وجود تخلیه منازل و بازداشت بیش از ۳۵۰۰ سارق حرفهای خبر دادند.
در پی حملات هوایی گسترده به پایتخت و دیگر مناطق کشور که منجر به تخلیه بخش زیادی از منازل مسکونی شد، نگرانیهای امنیتی در خصوص افزایش سرقت از خانههای خالی به اوج رسید. با این حال، گزارشهای دریافتی از پلیس آگاهی تهران و فراجا نشان میدهد که علیرغم شرایط بحرانی جنگ، آمار جرایم با مدیریت صحیح نیروهای انتظامی روندی نزولی داشته است.
رییس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با رسانهها تاکید کرد که با حضور مستمر گشتهای آشکار و پنهان و ایجاد ایستهای بازرسی در ورودی و خروجی شهر، فضای ناامنی برای سارقان فراهم شده و بسیاری از تبهکاران از ترس دستگیری در پستهای ایست بازرسی، از ارتکاب جرم منصرف شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد که در صورت وقوع هرگونه حمله و تخریب خانهها، نیروهای امدادی و انتظامی در سریعترین زمان ممکن در محل حاضر شده و علاوه بر حفظ امنیت منطقه، از اموال شهروندان محافظت کردند تا در نهایت به مالکان یا بستگان آنان بازگردانده شود. در ابعادی وسیعتر، محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا با تشریح اقدامات انجام شده در سطح کشور اعلام کرد که بیش از ۳۵۰۰ سارق در طول ایام جنگ بازداشت شدهاند. وی با اشاره به عملیاتهای مقتدرانه کارآگاهان اظهار داشت که ۹۰۰ واحد گشتی تخصصی با حضور ۵ هزار نیروی زبده برای شکار مجرمان به کار گرفته شده است. این عملیاتها منجر به بازداشت ۱۷۸۵ سارق حرفهای شده که ۱۰۵ نفر از آنان دارای سلاح گرم بودند و با برخورد قاطع پلیس خلع سلاح شدند. همچنین در این مدت، هزاران وسیله نقلیه مسروقه شامل خودرو و موتورسیکلت توسط نیروهای ویژه کشف و به صاحبانشان بازگردانده شد. طبق اعلام پلیس، هدف اصلی این مجموعه نه تنها سرکوب جرایم، بلکه ایجاد یک چتر امنیتی جامع برای حفاظت از داراییهای مردم در شرایط حساس جنگی بوده است. با وجود تلاشهای گسترده برای کاهش نرخ جرم، همچنان چالشهای آماری در کشور وجود دارد. در سالهای اخیر، عدم انتشار دقیق و شفاف آمار جرایم توسط نهادهای مربوطه باعث شده تا تحلیلگران نتوانند مقایسه دقیقی میان وضعیت فعلی و دورههای پیشین ارائه دهند. اگرچه پلیس از کاهش آمار سرقت سخن میگوید، اما برخی گزارشهای غیررسمی همچنان از روند صعودی وقوع جرایم در مناطق مختلف خبر میدهند. این تناقض در ارائه آمار، ضرورت دسترسی شفاف به دادههای جرمشناسی را بیش از پیش نمایان میکند. در نهایت، آنچه در دوران چهلروزه اخیر به وضوح دیده شد، اولویت قرار دادن امنیت اموال عمومی و خصوصی توسط نهادهای انتظامی بود که توانستند با وجود هدف قرار گرفتن برخی مقرهای پلیس، از فروپاشی نظم اجتماعی و جولان سارقان در شهرها جلوگیری کنند. این اقدامات که با هماهنگی کامل قضایی همراه بود، به عنوان الگویی برای مدیریت بحران در زمان جنگ توسط کارشناسان امنیتی ارزیابی میشود
