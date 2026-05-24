مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان: مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان وزارت علوم تا روز جمعه تمدید شد

مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان: مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان وزارت علوم تا روز جمعه تمدید شد
📆5/24/2026 7:36 AM
📰SharghDaily
84 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 68%

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تمدید مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تا روز جمعه (هشتم خرداد ماه) خبر داد.

ابوالفضل دانشور گفت: مهلت ثبت درخواست میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای دانشگاه های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا روز جمعه هشتم خرداد ماه تمدید شد. وی افزود: تا امروز قریب به ۱۰ هزار نفر از دانشجویان در سامانه سجاد بخش میهمانی و نقل و انتقال ثبت درخواست داشته‌اند و انتظار می رود این رقم تا روز جمعه هفته جاری به ۱۵ هزار نفر افزایش یابد.

وی تاکید کرد: این سامانه از پنجم فروردین ماه پذیرای ثبت درخواست دانشجویان بوده ولی به دلیل اختلال در اینترنت و قطعی سامانه‌های مرتبط، امکان ثبت درخواست همه متقاضیان فراهم نشد لذا بعد از اتمام مهلت ثبت درخواست که ۳۱ اردیبهشت ماه تعیین شده بود؛ درخواست های زیادی از سوی دانشجویان و خانواده های این عزیزان مبنی بر تمدید زمان ثبت درخواست ها دریافت شد. مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و رفاه حال دانشجویان و خانواده‌های آنها مقرر شد این مهلت به مدت یک هفته دیگر تمدید شود.

وی یادآور شد: در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسات با روسای دانشگاه‌ها، معاونان آموزشی و دانشجویی سراسر کشور تاکید شده دانشگاه های مبدا و مقصد با حداکثر مساعدت درخواست میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان متاهل و دختران دانشجو را بررسی و تصمیم گیری کنند. مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان ادامه داد: عملکرد دانشگاه ها در این حوزه در ارزیابی های دانشگاه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

دانشور تاکید کرد: میهمانی و نقل و انتقال ویژه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول این خدمات نیستند. در سال تحصیلی گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور درخواست میهمانی و نقل و انتقال را ثبت کرده بودند

SharghDaily

