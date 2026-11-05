مدیریت بحران سوخت در البرز پس از حمله به انبارها و تداوم تأمین نیازها

یوسف روشنی مدیر پخش نفت البرز از تأمین کامل سوخت پس از حمله به چهار انبار خبر داد و با تأکید بر کاهش مصرف، از مردم خواست برای جلوگیری از ناترازی همکاری کنند.

یوسف روشنی ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز ، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که علی‌رغم حمله دشمن به چهار انبار استراتژیک نفتی که هر کدام بخش عمده‌ای از ذخایر سوخت کشور را در خود جای داده بودند، هیچ خودرویی در سطح شهر بدون سوقت نماند. این مقام مسئول تأکید کرد که اقدامات پیش‌دستانه و مدیریت بحران انجام شده توسط همکاران او و سایر دستگاه‌های مربوطه، توانست از بروز بحران اجتماعی جلوگیری کند و آرامش را به سرعت به جامعه بازگرداند.

تاثیر حمله به انبارها بر زنجیره تامین سوخت

در بررسی جزئیات این رویداد، یوسف روشنی توضیح داد که چهار انبار مورد حمله، مسئولیت تأمین حدود ۲۵ درصد سوخت کشور را بر عهده داشتند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید بنزین و حدود ۲۵ درصد از مصرف سوخت در دو استان تهران و البرز متمرکز بود، دشمن محاسباتی انجام داده بود که ضربه به این انبارها می‌تواند منجر به ناترازی شدید و بروز مشکلات اجتماعی شود. با این حال، محاسبات نظامی دشمن با شکست مواجه شد زیرا زنجیره تأمین سوخت با موفقیت مدیریت شد و حتی یک خودرو در صف بنزین بی‌پناه نماند.

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نقش رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز در بخش دیگری از سخنان خود به نقش حیاتی رسانه‌ها و خبرنگاران در دوران بحران اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که در سال گذشته و در شرایطی که اطلاعات کافی در اختیار خبرگزاری‌ها قرار نداشت، خبرنگاران با پیگیری مستمر و پوشش خبری درست، به بازگرداندن آرامش به جامعه کمک شایانی کردند. روشنی افزود که رسانه‌ها با ادبیات مناسب و اطلاع‌رسانی شفاف توانستند نوعی اعتماد بین مردم و دولت ایجاد کنند و از شایعاتی که ممکن بود اوضاع را وخیم‌تر کند، جلوگیری نمایند.

درخواست کاهش مصرف نیم لیتری از شهروندان

یکی از نکات کلیدی مطرح شده در این نشست، تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط شهروندان بود. یوسف روشنی بیان کرد که اگر هر فرد در جامعه بتواند روزانه تنها نیم لیتر از مصرف سوخت خود را کاهش دهد، این اقدام کوچک اما همگانی می‌تواند تاثیر بسیار بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب برای بنزین و نفت‌گاز داشته باشد. او اضافه کرد که این کاهش مصرف جزئی باعث می‌شود دیگر نیازی به واردات سوخت از کشورهای دیگر نباشد و حتی امکان بازگشت به سطح صادرات فرآورده‌های نفتی در مقایسه با دوران پیش از جنگ فراهم گردد.

آمار مصرف و ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استانه

در پایان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز با ارائه آمار دقیقی از وضعیت مصرف در استان گفت که روزانه نزدیک به ۳۰۰ هزار خودرو به جایگاه‌های عرضه سوخت در البرز مراجعه می‌کنند. از آنجا که این جایگاه‌ها ظرفیت بالایی برای انتقال پیام‌های مدیریتی به مردم دارند، وی خواستار استفاده حداکثری از این مکان‌ها برای اطلاع‌رسانی در مورد مدیریت مصرف شد. همچنین تاکید کرد که با همکاری صداوسیما و برنامه‌ریزی‌های خبرگزاری‌ها، می‌توان مزایای مدیریت صحیح انرژی را به خوبی به جامعه تشریح کرد و امسال را به سالی برای بهبود وضعیت انرژی تبدیل نمود.