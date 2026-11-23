سازمان حج و زیارت با تغییر نظام بودجه‌بندی و مدیریت دقیق هزینه‌های ارزی، تلاش می‌کند سقف حج ۱۴۰۶ را کنترل و تعداد زائران بیشتری را اعزام کند. جزئیات گزارش جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی.

در نشست رسمی شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که دوشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب برگزار شد، گزارش‌های دقیقی از وضعیت آماده‌سازی برای عملیات حج پیش‌رو ارائه گردید. در این جلسه که با حضور رئیس و معاون سازمان حج و زیارت برگزار شد، بر مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات به زائران در شرایط سخت ارزی کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تغییر نظام بودجه‌بندی و کنترل سقف ارزی حج

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در این نشست اعلام کرد که استراتژی جدیدی برای مدیریت بودجه اتخاذ شده است. با تغییر نظام بودجه‌بندی برای کمیته‌های حوزه‌های مختلف و در نظر گرفتن برنامه‌های اجرایی و فرهنگی، تلاش اصلی بر این است که سقف ارزی حج ۱۴۰۶ به طور دقیق مدیریت شود. این اقدام با هدف نهایی افزایش تعداد زائرانی است که می‌توانند به سرزمین وحی اعزام شوند، انجام می‌گیرد.

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حمید محمدی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان حج و زیارت، همراه با اصغر کوهی ذیحساب و مدیرکل امور مالی، گزارش اقدامات انجام شده برای تأمین و کاهش هزینه‌های ارزی را تشریح کردند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که تیم مالی سازمان با دقت بالایی در حال بررسی راهکارهای کاهش هزینه‌ها است تا با منابع محدودتر، خدمات بهتری ارائه دهد.

شرایط تخصیص ارز و انتظارات زائران جامانده

بر اساس گفته‌های علیرضا رشیدیان، تعداد دقیق زائران اعزامی مستقیماً به میزان ارزی که به عملیات حج تخصیص داده می‌شود، وابسته است. با اعلام میزان نهایی ارز توسط مسئولان مربوطه، تعداد زائران مشخص شده و این اطلاع‌رسانی به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام خواهد شد. این شفاف‌سازی برای ایجاد آرامش در میان متقاضیان و کاهش فشارهای روانی جامعه الزامی است.

سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، با تأکید بر مسئولیت‌های اخلاقی و شرعی، از رئیس سازمان خواست تا با تشریح شرایط داخلی و بین‌المللی در مذاکره با مسئولان بانک مرکزی، بر تخصیص ارز مورد نیاز تأکید کند. وی اشاره کرد که سهمیه جمهوری اسلامی ایران و تعداد چند صد هزار نفر در صف تشرف، نیازمند پیگیری‌های جدی و مستمر است.

اولویت اعزام زائران جامانده و برنامه‌های آتی

طبق اعلام رسمی سازمان حج و زیارت، علاوه بر متقاضیان جدیدی که پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند، حدود ۵۵ هزار نفر از حج قبل جامانده‌اند. این افراد که همگی در انتظار اعزام به سرزمین وحی هستند، اولویت ویژه‌ای برای برآوردن نیازهای زیارتی محسوب می‌شوند. سازمان حج و زیارت به عنوان خادم زائران متعهد است که زمینه اعزام حداکثری متقاضیان را فراهم کند.

این تصمیمات نشان‌دهنده تلاش جدی نهادهای مسئول برای تعادل میان محدودیت‌های اقتصادی و نیازهای معنوی میلیون‌ها ایرانی است. با پیگیری‌های صورت گرفته و مدیریت دقیق هزینه‌ها، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده جزئیات دقیق‌تری از برنامه اعزام و سهمیه ارزی اعلام شود تا بتواند انتظارات جامعه زائران را به بهترین شکل مدیریت نماید.