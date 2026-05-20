مدیران آثاری از عزای کودکان شهید میناب در کن ۲۰۲۶

در بازار جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶، ۲۸ مدیر جشنواره و موسسه سینمایی خارجی به دفتر یادبود کودکان شهید میناب در غرفه ایران امضا کردند و با آرزوی روزهای بهتر و آرامی برای ایرانیان نوشتند. همچنین، مدیر بازار جشنواره کن در یادداشت خود به آرزوی روزی که در آن کودکان میناب نیز در کنار پیامبر محمد (صل الله علیه و الله و سلم) هستند، اشاره کرد. همچنین، نیلش پاتل تهیه‌کننده و نویسنده هندی - امریکایی که مدیر یک جشنواره فیلم کوتاه در امریکاست نیز به انزجار خود از کودکان میناب اشاره کرد.

مدیران 28 جشنواره بین‌المللی یا موسسه سینمایی خارجی، دفتر یادبود کودکان شهید میناب را در غرفه ایران در بازار جشنواره فیلم کن 2026 امضا کردند.

در میان امضاکنندگان، نام مدیر بازار جشنواره کن، مدیر برنامه‌ریزی جشنواره والادولید اسپانیا، یکی از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فیاپف، مدیر جشنواره بین‌الملی بسفورس ترکیه، مدیر جشنواره فیلم مقدونیه و... به چشم می‌خورد. مود امسون مدیر بازار جشنواره کن در یادداشت خود نوشته است: با آرزوی روزگاری آرام‌تر و صلح‌آمیزتر در آینده‌ای نزدیک. انیس اربای مدیر جشنواره بسفورس ترکیه با اشاره به کودکان میناب نوشته است: خدایان جایگاه همه شما را در بهشت قرار دهد.

به امید دیدار در روزها و مکان‌های بهتر. یکی از مدیران ارشد شبکه atv ترکیه نیز در متنی احساسی برای کودکان شهید نوشته است: به عنوان مادری که دو پسر دارد، گفتن یا نوشتن چیزی در این‌باره سخت است. این فراتر از هر درک و فهمی است؛ یک جنایت است و یک فاجعه. جهان باید برخیزد و با تمام توان فریاد بزند اما متاسفانه کاری از دستمان بر نمی‌آید، جز دعا کردن.

بدانید که آن‌ها در کنار پیامبر محمد (صل الله علیه و الله و سلم) هستند و نزد خداوند خواهند بود. ما آن‌ها را فراموش نخواهیم کرد. نیلش پاتل تهیه‌کننده و نویسنده هندی - امریکایی که مدیر یک جشنواره فیلم کوتاه در امریکاست نیز به غرفه ایران در کن آمده بود. پس از آنکه به او توضیحاتی درباره دانش‌آموزان شهید میناب داده شد، گفت: من تازه متوجه اتفاق مدرسه میناب شدم.

بسیار بسیار غم انگیز است. می‌دانید! مو به تمام بدنم سیخ شده است! تمام تسلیت و همدردی خود را با همه کسانی که قربانی این حادثه شدند، ابراز کنم.

همچنین پیام‌های دیگری از سینماگران و مدیران جشنواره‌ها با آرزوی روزهای خوب برای ایرانیان، آرزوی صلح، آرامش و تداوم سینمای ایران در دفتر یادبود کودکان میناب در غرفه ایران در کن 2026 نوشته شده است.





مدیران 28 جشنواره در دفتر یادبود کودکان میناب در غرفه ایران در کن ۲۰۲۶ درچهل و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن

