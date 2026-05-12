قاسم شریفی در نشست تخصصی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقش مدیران مدارس ابتدایی و آموزگاران را در مدیریت شرایط خاص آموزشی سال جاری بیبدیل دانست و بیان کرد که فرهنگیان استان در تمامی عرصهها از جمله اجرای کلاسهای غیرحضوری، مدیریت شرایط جنگی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، اجرای طرح نماد و غربالگری دانشآموزان و همچنین کنترل شرایط ناشی از شیوع بیماریها حضوری مؤثر و مسئولانه داشتهاند. همچنین، وی بر اهمیت مداخله به موقع برای دانشآموزان در معرض آسیب و ضرورت حفظ انسجام و امیدآفرینی در جامعه آموزشی تاکید کرد.
وی همچنین به تلاشهای فرهنگیان در اجرای کلاسهای غیرحضوری، مدیریت شرایط جنگی، مقابله با آسیبهای اجتماعی و کنترل شرایط ناشی از شیوع بیماریها اشاره کرد. در ادامه، شریفی با قدردانی از نقش فرهنگیان در برگزاری کلاسهای غیرحضوری و رویکردهای متنوع آنها در این زمینه، بر ضرورت مداخله به موقع برای دانشآموزان در معرض آسیب و حفظ انسجام و امیدآفرینی در جامعه آموزشی تاکید کرد.
به نظر میرسد، شریفی به دنبال ایجاد یک روند ارزیابی غیرحضوری و متمرکز بر عملکرد مستمر دانشآموزان و مستندات یادگیری است. همچنین، با توجه به آغاز ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی در استان، شریفی بر آمادگی کامل مدارس برای پاسخگویی به خانوادهها و رعایت ضوابط ثبتنام و حمایت ویژه از مدیران موفق با ارزیابی عملکرد و نه سلایق شخصی تاکید کرد
