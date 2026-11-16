مدیریت پسماند صفر در COP31 آنتالیا؛ 100 تن تفکیک در 5 روز

اجلاس COP31 آنتالیا با اجرای سامانه مدیریت پسماند صفر توسط ترکیه، در 5 روز نخست حدود 100 تن پسماند بازیافتی را به دست آورد و الگوی جهانی شد.

در چارچوب اجرای سامانه مدیریت پسماند صفر در اجلاس سازمان ملل متحد، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه موفق شد در 5 روز نخست برگزاری COP31 در آنتالیا ، حدود 100 تن پسماند را جمع‌آوری و تفکیک کند. این اقدام عملیاتی در مناطق آبی و سبز محل برگزاری کنفرانس اقلیمی، نشان‌دهنده تعهد میزبان به استانداردهای زیست‌محیطی بالا و مدیریت دقیق منابع در رویدادهای بزرگ بین‌المللی است. این عملیات گسترده با هدف کاهش ردپای کربن و جلوگیری از اتلاف منابع در میزبانی این رویداد مهم جهانی انجام شد.

عملکرد سامانه صفر و تفکیک 100 تن پسماند

سامانه مدیریت پسماند صفر که از سوی وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه در محل برگزاری COP31 راه‌اندازی شده است، اکنون به الگویی برای جهان تبدیل شده است. در 5 روز نخست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آنتالیا، حدود 100 تن پسماند در مناطق آبی و سبز این کنفرانس جمع‌آوری و برای بازیافت ارسال شد. آمارهای دقیق نشان می‌دهند که 80 درصد از پسماندهای جمع‌آوری‌شده به‌عنوان مواد قابل بازیافت و 20 درصد دیگر به‌عنوان سایر پسماندها تفکیک شدند. این نرخ تفکیک بالا، نشان‌دهنده دقت در فرآیند مدیریت زباله‌ها در محیط‌های شلوغ و پویای کنفرانس است.

Also read کنفرانس اقلیمی کاپ31 آنتالیا؛ ترکیه نقشه راه 2050 دریاها را با دوقلوهای دیجیتال تدوین می‌کند

پسماندهای بخش‌های داخلی و خارجی محل برگزاری COP31، پس از تعطیلی مناطق آبی و سبز، از ساعت 22:00 تا 06:00 صبح توسط نیروهای خدماتی و با استفاده از خودروهای برقی ویژه جمع‌آوری می‌شوند. استفاده از خودروهای برقی در این فرآیند، نه تنها آلایندگی صوتی و هوایی را به حداقل می‌رساند، بلکه با هماهنگی با زمان‌های غیرتجاری رویداد، از ایجاد اختلال در برنامه‌های کنفرانس جلوگیری می‌کند. این زمان‌بندی دقیق، تضمین می‌کند که عملیات پاکسازی با کمترین تداخل و بیشترین بازدهی انجام شود.

فرآیندهای بازیافت روغن و کمپوست‌سازی پیشرفته

روغن‌های مصرف‌شده در رستوران‌های مستقر در محل برگزاری نیز جمع‌آوری و به مراکز بازیافت دارای مجوز ارسال می‌شوند تا بار دیگر به‌عنوان سوخت بیودیزل در ژنراتورهای همان محل مورد استفاده قرار گیرند. این چرخه بسته انرژی، نمونه‌ای عالی از اقتصاد چرخشی است که در آن ضایعات یک رستوران به منبع انرژی برای تغذیه زیرساخت‌های کنفرانس تبدیل می‌شود. این اقدام با کاهش نیاز به سوخت‌های فسیلی خارجی، تأثیر مستقیمی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در محل رویداد دارد.

همچنین به کمک سامانه‌های گرمایشی تعبیه‌شده در مخزن راکتور، بدون استفاده از هیچ‌گونه باکتری یا آنزیم، کمپوست تولید می‌شود. این روش فنی پیشرفته، امکان تولید کود ارگانیک بدون وابستگی به فرآیندهای بیولوژیک کندتر را فراهم کرده است. پسماندهای غذایی نیز پس از فرآوری به غذای حیوانات تبدیل می‌شوند. این رویکرد چندلایه، اطمینان حاصل می‌کند که حتی مواد آلی که امکان بازیافت مستقیم ندارند، به منابع مفید دیگری تبدیل شوند و هیچ بخشی از ضایعات تولیدی به دورریزهای ساده سپرده نشود.

الگوسازی جهانی و استانداردهای زیست‌محیطی

اجرای دقیق این سیستم در آنتالیا، پیامی واضح به جامعه جهانی ارسال می‌کند که مدیریت پایدار پسماند در رویدادهای بزرگ، نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند بهینه و سودآور باشد. گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت محیط زیست ترکیه تأیید می‌کند که حجم بالای 100 تن پسماند در بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهنده تراکم بالای شرکت‌کنندگان و فعالیت‌های جانبی است. با این حال، حفظ نرخ تفکیک 80 بر 20، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های موجود توانایی مدیریت چنین بار سنگینی را بدون افت کیفیت در فرآیند بازیافت دارند.

تجربه به دست آمده از COP31 آنتالیا می‌تواند به عنوان یک استاندارد مرجع برای کنفرانس‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب استفاده از خودروهای برقی، بازیافت بیودیزل، و تولید کمپوست بدون آنزیم، یک مدل جامع از مدیریت پسماند را ارائه می‌دهد که سایر میزبانان می‌توانند از آن الهام بگیرند. این موفقیت عملیاتی، اعتبار ترکیه را به عنوان میزبانی پیشرو در زمینه‌های زیست‌محیطی تقویت می‌کند و زمینه‌ساز همکاری‌های آینده در حوزه‌های فناوری‌های سبز خواهد بود.