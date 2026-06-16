مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در مصاحبه با روزنامه فایننشال‌تایمز، هشدار داد که با وجود توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص ازسرگیری تردد شناورهای خود در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن شرایط، صبر کنند.

مدیر بزرگ‎‌ترین شرکت اپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ، «ملموس و واقعی» است.

جوتارو تامورا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال‌تایمز که سه‌شنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، اعلام کرد با وجودتهران و واشینگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص ازسرگیری تردد شناورهای خود در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن شرایط، صبر کنند. او افزود: «آنچه باید اتفاق بیفتد، صرفا یک توافق ساده میان کشورهای ذی‌ربط نیست.

این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به‌صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود، به‌گونه‌ای که خطوط کشتیرانی برای عبور دوباره از این مسیر، آسودگی خاطر داشته باشند.





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