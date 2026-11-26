مدعی فشار اقتصادی بر ایران؛ دیپلماسی آمریکا و ایران در جریان است

آلیسون هوکر · تنگه هرمز · ایران و آمریکا

آلیسون هوکر از افزایش فشار بر ایران و نتایج ملموس آن خبر داد. در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر ادامه دارد، تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست.

آلیسون هوکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی مدعی شد که فشار بر ایران افزایش یافته است. وی بیان کرد که اقدامات هماهنگ در تنگه هرمز نتایج ملموسی به همراه داشته است. این ادعا در شرایطی مطرح شد که رایزنی‌های دیپلماتیک دو کشور همچنان جریان دارد. ادعای نتایج ملموس محاصره اقتصادی آلیسون هوکر با اشاره به اقدامات هماهنگ در تنگه هرمز مدعی شد که فشار بر ایران افزایش یافته است. وی بیان کرد که اجرای محاصره اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن ادامه دارد. دو طرف درباره شروط توافق احتمالی و آینده کشتیرانی اختلاف‌نظر دارند. Also read برکناری چن جینینگ از مقامات عالی چین در موج جدید فسادستیزی سازندگی گفت‌وگوها با کشورهای منطقه آلیسون هوکر از گفت‌وگویی سازنده با مقام‌های ارشد خبر داد. وی درباره تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت منطقه‌ای صحبت کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن در این دیدارها حضور داشتند. این گفت‌وگوها در چارچوب امنیت منطقه‌ای انجام شد. تداوم مذاکرات میانجی‌گری شده توسط قطر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از تداوم تماس‌ها خبر داد. مذاکرات میان ایران و آمریکا برای پایان تنش‌ها ادامه دارد. وی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را محور اصلی گفت‌وگوها دانست. دو طرف همچنان به مسیر دیپلماسی پایبند هستند. بی‌اطلاعی از جزئیات پیشنهادهای مطرح شده ماجد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود در دوحه صحبت کرد. وی از ادامه دیدارها و تبادل دیدگاه‌ها میان طرفین خبر داد. اما درباره جزئیات پیشنهادهای مطرح‌شده توضیحی ارائه نکرد. موضوعات مورد اختلاف دو کشور نیز تشریح نشد. در همین رابطه ادعایی در رسانه‌های ایتالیایی مطرح شد. بر اساس آن اوکراین به نمایندگی از آمریکا یک کشتی ایرانی را هدف قرار داد. همچنین کوشنر مدعی شد که بیش از یک بار با نمایندگان ایرانی دیدار کرده است. اما این موضوعات مستقیماً با ادعاهای هوکر مرتبط نیستند.

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