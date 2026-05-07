بررسی دوره تحصیلی منحصربه‌فرد در دانشگاه ساینس پو فرانسه که در آن دانشجویان جوان در کنار ماموران فعال سرویس‌های اطلاعاتی به یادگیری روش‌های شناسایی تهدیدات و تحلیل ریسک‌های امنیتی می‌پردازند.

در میان خیابان‌های شلوغ و پرجنب‌وجوش پاریس، در محوطه دانشگاه ساینس پو سن‌ژرمن، فضایی وجود دارد که گویی از دل یک رمان جاسوسی بیرون آمده است.

ساختمان‌های قدیمی و عبوس اوایل قرن بیستم با دروازه‌های فلزی بزرگ و محیطی محتاطانه، بستر مناسبی را برای یکی از عجیب‌ترین دوره‌های تحصیلی جهان فراهم کرده‌اند. در این محیط، تضادی عمیق و در عین حال جذاب شکل گرفته است؛ جایی که دانشجویان معمولی در ابتدای دهه دوم زندگی خود، در کنار ماموران باتجربه و فعال سرویس‌های مخفی فرانسه که معمولاً بین ۳۵ تا ۵۰ سال سن دارند، به تحصیل می‌پردازند.

پروفسور کرتیه، یکی از اساتید این دوره، اشاره می‌کند که این وضعیت در دنیای آکادمیک بسیار نادر است. او اعتراف می‌کند که حتی در بسیاری از موارد، از پیشینه واقعی مامورانی که به کلاس‌هایش می‌آیند بی‌اطلاع است و احتمال دارد نام‌هایی که در لیست حضور و غیاب می‌بیند، حتی واقعی نباشند. این فضای پنهان‌کارانه، محیطی را ایجاد کرده است که در آن مرز بین آموزش دانشگاهی و عملیات‌های اطلاعاتی به‌طور کامل از بین رفته است.

این برنامه آموزشی خاص، نتیجه همکاری استراتژیک میان دانشگاه ساینس پو و آکادمی اطلاعات فرانسه است. ریشه این طرح به حدود یک دهه پیش بازمی‌گردد، زمانی که پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ در پاریس، دولت فرانسه تصمیم گرفت ساختار جذب نیرو و آموزش در دستگاه‌های اطلاعاتی خود را به طور اساسی تغییر دهد.

هدف این بود که هم استعدادهای جوان و آینده‌دار را برای ورود به دنیای جاسوسی آماده کنند و هم برای ماموران فعلی، آموزش‌های تکمیلی و به‌روزرسانی‌های علمی فراهم آورند. این دوره که شامل ۱۲۰ ساعت کلاس در بازه زمانی چهار ماهه است، بر شناسایی تهدیدات، ردیابی آن‌ها و روش‌های مقابله متمرکز است.

سرفصل‌های آموزشی این دوره بسیار گسترده و حساس است و موضوعاتی نظیر اقتصاد جنایت‌های سازمان‌یافته، تحلیل جهادگرایی اسلامی، روش‌های گردآوری اطلاعات تجاری و بررسی خشونت‌های سیاسی را در بر می‌گیرد. هزینه این دوره برای دانشجویان خارجی و ماموران معرفی شده حدود پنج هزار یورو است، اما ارزش واقعی آن در دسترسی به شبکه پیچیده اطلاعاتی فرانسه نهفته است.

در این مسیر، نهادهایی مانند اداره کل امنیت خارجی (DGSE) که معادل سیا در آمریکا است و اداره کل امنیت داخلی (DGSI) که مشابه اف‌بی‌آی عمل می‌کند، نقش محوری دارند. همچنین نهادی به نام ترک‌فین که تخصص ویژه‌ای در ردیابی پول‌شویی و مبارزه با مافیای قاچاق مواد مخدر در جنوب فرانسه دارد، بخشی از این منظومه آموزشی است.

جذابیت این دوره تنها به بخش‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی و شرکت‌های غول‌پیکر فرانسوی نیز به شدت به جذب فارغ‌التحصیلان این رشته علاقه‌مند شده‌اند. در دنیایی که تهدیدات سایبری، جاسوسی صنعتی و خرابکاری‌های تکنولوژیک به بخشی از ریسک‌های تجاری تبدیل شده است، شرکت‌هایی مانند تالس در حوزه دفاع و هوافضا، اپراتور اورنج و حتی گروه لوکس ال‌وی‌ام‌اچ (مالک برندهای لویی ویتون و دیور) به دنبال افرادی هستند که بتوانند ریسک‌های امنیتی را پیش‌بینی و مدیریت کنند.

اساتید این دوره نیز افرادی عادی نیستند؛ از سفیران سابق فرانسه در لیبی و ماموران ارشد مستقر در مسکو گرفته تا مدیران امنیت انرژی در شرکت‌هایی مانند دو فرانس، همگی در تدریس این واحدهای حساس مشارکت دارند. در کلاس‌های امسال، حضور زنان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تقریبا نیمی از دانشجویان زن هستند که نشان‌دهنده تغییر رویکرد در جذب نیروهای اطلاعاتی است. تفاوت‌های رفتاری میان دانشجویان جوان و ماموران مخفی در محیط کلاس کاملاً مشهود است.

در حالی که دانشجویان ۲۰ ساله با شور و شوق درباره آینده صحبت می‌کنند، ماموران جاسوس در زمان استراحت ترجیح می‌دهند فاصله خود را با دیگران حفظ کنند و از هرگونه گفتگوی صمیمانه بپرهیزند. برای برخی از این ماموران، این دوره پله‌ای سریع برای ارتقای شغلی و انتقال از کارهای اداری به ماموریت‌های میدانی است.

از سوی دیگر، دانشجویانی مانند الکساندر ۲۱ ساله، به دنبال درک عمیق‌تر از جنگ‌های اقتصادی میان اروپا و چین هستند و معتقدند که تصویرسازی‌های فیلم‌های جیمز باند با واقعیت فاصله زیادی دارد؛ چرا که کار واقعی در دنیای اطلاعات، تحلیل دقیق داده‌ها و مدیریت ریسک است. ولنتین، دانشجوی دیگری که تحت تاثیر سریال‌های جاسوسی قرار گرفته، این تجربه را فرصتی برای ورود به دنیای واقعی امنیت ملی می‌بیند.

در نهایت، این مدرسه جاسوسی در پاریس، نمادی از پیوند میان تئوری‌های دانشگاهی و واقعیت‌های سخت امنیتی است که در آن هر کلمه و هر درس می‌تواند تاثیر مستقیمی بر امنیت ملی یک کشور داشته باشد





