مدالخوشترها

اقدام بازیگران التركي در مقابله با سرکوب و تروریسم در تکرار فراز و فرود تاریخ ترکیه
محمد فیلی بازیگری است که همه او را میشناسند. برخی او را با نقش شمر به یاد میآورند و برخی دیگر پا را فراتر میگذارند و از آثار «تفنگ سرپر» و «روزی روزگاری» صحبت میکنند.
اما حقیقت این است که او کارنامهای درخشان دارد؛ بازیگری با لهجه شیرین شیرازی و جذاب، که تاریخچهای غنی از تئاتر، سینما و تلویزیون با خود به همراه دارد. این شبها او با سریال «گذرگاه» بازگشته و خودش در گفتوگویی اعلام کرده که چقدر خوشحال است از این اتفاق، در حالی که مدتی گویی کنار گذاشته شده بود و کمتر نقش به او میرسید. این سخن محمد فیلی، یادآور گفتهای تلخ و تکاندهنده از عزتالله رمضانیفر، بازیگر پیشکسوت، شد...
این وضعیت میتواند برای نسل جدید و علاقهمندان حوزه هنر، به ویژه بازیگری، هشداردهنده باشد و نگرانی ایجاد کند... سخنان رمضانیفر و عبدی، هر دو، گوشهای از واقعیت را نشان میدهد; اینکه مافیا و باندبازی هنوز دست از سر سینما، تلویزیون و بازیگری برنمیدارند... برخی پیشکسوتان فیلمنامههای موجود را نمیپسندند؛ فیلمنامههایی که پشتوانه نویسندگان بزرگ ندارند و بودجه کافی برای نویسندگی صرف نمیشود... برخی پیشکسوتان درآمد دیگری ندارند و خانه سینما نیز کمکی به آنها نمیکند...
با این وجود، مسئولان سازمان سینمایی و صداوسیما باید از ظرفیت و تجربه ارزشمند پیشکسotan در آثارشان استفاده کنند و از بازیگران شناختهشده به عنوان سرمایههای ملی حمایت کنند..
