مشاور و دستیار مقام معظم رهبری بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و مدیریتی بانوان در پیشبرد امور کشور و تحول از حضور تشریفاتی به نقش‌آفرینی واقعی تأکید کرد.

محمد مخبر ، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در پیامی صریح بر ماهیت پیشران حضور زنان در جامعه تأکید کرد و اعلام نمود که مشارکت فعال بانوان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و حل مسئله، شرط لازم برای پیشبرد امور کشور است. وی با بیان اینکه این حضور دیگر نه نمایشی و نه تشریفاتی است، تصریح کرد که بدون حضور آگاهانه و موثر زنان، تحقق اهداف کلان اجتماعی و مدیریتی ناممکن خواهد بود.

تعریف نقش جدید زن در عرصه تصمیم‌سازی

محمد مخبر عصر یکشنبه ۸ آذر ماه در جمع بانوان نخبه، اساتید دانشگاه و فعالان اثرگذار کشور که به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز زن و مادر گرد هم آمده بودند، سخنان خود را با تبریک این مناسبت آغاز کرد. وی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را الگوی زنده حیات طیبه و نمونه والای ترکیب مقام مادری، تربیت انسان‌های بزرگ و حضور آگاهانه در دفاع از حق و ارزش‌های جامعه معرفی نمود. مخبر با اشاره به اهمیت الگوبرداری عملی، خاطرنشان کرد که بزرگداشت مقام زن نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید منجر به فراهم‌کردن زمینه‌ای برای نقش‌آفرینی حقیقی و مؤثر زنان در ساختارهای اجتماعی شود.

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شناخت دقیق و اولویت‌بندی دغدغه‌های اجتماعی

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق و تخصصی مسائل بانوان، هشدار داد که دغدغه‌های دختر نوجوان، دانشجو، زن شاغل و مادر از یکدیگر متفاوت است. وی افزود که برای تدوین سیاست‌های صحیح، باید با اتکا به داده‌های دقیق و تجربه کنشگران میدانی، اولویت‌های این حوزه به‌طور جدی احصا شود. مخبر حضور مستمر و آگاهانه زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی، میادین و تجمعات مردمی و شبانه را نماد اراده و پویایی جامعه دانست و بیان داشت که این حضور می‌تواند به جامعه امید و پایداری ببخشد.

پیش‌دستانه مقابله با سناریوهای دشمن و بحران‌ها

محمد مخبر با اشاره به اهمیت رصد تحولات اجتماعی و اقتصادی ماه‌های آینده، اعلام کرد که نباید منتظر وقوع بحران‌ها ماند. وی تصریح نمود که باید سناریوهای احتمالی دشمن را پیش‌دستانه شناسایی کرد و برای مقابله با آنها راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و عملیاتی طراحی نمود. مخبر با تأکید بر نقش محوری زنان، اظهار داشت که بانوان می‌توانند در تقویت تاب‌آوری، همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در برابر این تهدیدات نقشی کلیدی ایفا کنند.

استراتژی ارتباط با نسل زد و ظرفیت‌های فناورانه

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری ارتباط مستقیم با نسل زد را یکی از اولویت‌های جدی دانست و گفت که نمی‌توان با دختران جوان صرفاً با بخشنامه و پند و اندرز سخن گفت. وی بر لزوم شنیدن بی‌قضاوت، احترام به پرسش‌های آنان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت خود آنان در تصمیم‌گیری‌ها تأکید ورزید. مخبر همچنین به ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بانومحور اشاره کرد و خواستار به میدان آوردن توان علمی و فناورانه بانوان برای حل مسائل واقعی این حوزه شد. وی تحکیم خانواده و اجرای قوانین حمایتی همچون قانون جوانی جمعیت را نیازمند رفع موانع و پشتیبانی فکری و اجرایی دانست.

اشتغال امن و هم‌افزایی برای اثرگذاری ملموس

محمد مخبر با تأکید بر ضرورت حضور نخبگان زن در سیاست‌گذاری کشور، این جمع را به‌عنوان بازوی اندیشه‌ورز برای ارائه نقدهای سازنده و راهکارهای اجرایی معرفی کرد. وی برنامه‌ریزی برای بانوان را باید پیوسته و جامع از دوران نوجوانی و دانشجویی تا ازدواج، اشتغال و مادری دانست. مخبر بر اشتغال امن و کرامت‌محور زنان تأکید کرد و خواستار زمینه کارآفرینی، مشاغل انعطاف‌پذیر و امنیت شغلی آنان با بهره‌گیری از تخصص بانوان در اقتصاد خانواده و جامعه شد. وی در پایان خاطرنشان کرد که این ایده‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که از مرحله حرف به میدان عمل وارد شوند و آثار ملموس آن در زندگی بانوان دیده شود.