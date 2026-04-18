وزارت خارجه بحرین از محکومیت مسدود شدن تنگه هرمز و تهدیدات ایران علیه کشتیرانی استقبال کرد. همزمان، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق حملات پهپادی به این منطقه را محکوم و از جامعه بینالمللی درخواست کمک کرد. از سوی دیگر، رئیس مجلس ایران بر لزوم صلح پایدار و بیاعتمادی به آمریکا تاکید کرد. در همین حال، گزارشها حاکی از آسیب گسترده به واحدهای تجاری در ایران و نگرانی از موج تعدیل نیرو و همچنین بازداشت شهروندان بهایی در شیراز است. حملات به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان نیز محکومیتهای بینالمللی را در پی داشت.
وزارت خارجه بحرین با استقبال از اقدام سازمان بینالمللی دریانوردی در محکومیت مسدودسازی تنگه هرمز و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خطوط کشتیرانی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن، بر اهمیت امنیت دریانوردی تأکید ورزید. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که تنشها در منطقه افزایش یافته و جامعه بینالمللی نسبت به اقدامات ایران ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق ، حملات پهپادی اخیر به این منطقه را به شدت محکوم کرد.
او این حملات را تلاشی برای تضعیف آتشبس و آسیب رساندن بیشتر به اقلیم دانست و خواستار اقدامات عملی دولت عراق برای پایان دادن به این حملات شد. احزاب کرد ایرانی نیز جمهوری اسلامی را مسئول این حملات موشکی و پهپادی به کمپهای خود در اقلیم کردستان عراق معرفی کردهاند. بارزانی از شرکای بینالمللی نیز درخواست تجهیزات لازم برای حفاظت از منطقه در برابر تهدیدات مداوم، از جمله زیرساختهای غیرنظامی و انرژی را مطرح نمود. این درخواست نشاندهنده عمق نگرانیها در اقلیم کردستان از حملات مکرر و نیاز به حمایت بینالمللی برای حفظ امنیت و ثبات است. در رویکردی متفاوت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلویزیونی بر لزوم دستیابی به صلح پایدار و جلوگیری از تکرار جنگ تأکید کرد. وی به اختلافات نظر میان ایران و آمریکا در موضوعات هستهای و تنگه هرمز اشاره کرد و بر بیاعتمادی کامل ایران به آمریکا در مذاکرات سه جانبه صحه گذاشت. این اظهارات در حالی بیان میشود که مذاکرات هستهای به بنبست رسیده و تنشها با آمریکا رو به افزایش است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن موشکانداز پینکنی در جریان گشتزنی در منطقه، اعلام کرد که محاصره، تجارت دریایی ایران را به طور کامل متوقف کرده است. این خبر نشاندهنده تشدید اقدامات آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر اقتصاد و روابط بینالمللی کشور است. در جبههای دیگر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را به شدت محکوم کرد. این حمله که منجر به کشته شدن یک صلحبان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، سومین حادثه مشابه در هفتههای اخیر است و بر لزوم توقف چنین حملاتی تأکید میکند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، یونیفل، مورد حمله قرار گرفتند و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و یونیفل، حزبالله لبنان را مقصر دانستهاند، هرچند این گروه دخالت خود را رد کرده است. در داخل ایران، وضعیت اقتصادی با چالشهای جدی روبرو است. نشریه آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داد که در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری آسیب وارد شده است. این وضعیت موجی از تعدیل نیرو را در پی داشته و کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینان شغلی، تعلیق قراردادها و موج احتمالی تعدیل نیرو در ماههای آینده هشدار میدهند. دبیر اجرایی خانه کارگر در ساوه و زرندیه نیز نگرانیهای جدی خود را از موج تعدیل نیرو در پی جنگ ۴۰ روزه اعلام کرد و به آمارهای نگرانکننده از کاهش اشتغال در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان اشاره نمود. داوود میرزایی، سرمایه اصلی تولید را نیروی انسانی دانست که امروز بیش از همیشه در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد. در همین راستا، دهها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بیتوجهی کارفرما تجمع کردند. در حوزه حقوق بشر، وبسایت هرانا گزارش داد که بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، و مهسا ستوده، همچنان پس از گذشت سه هفته از بازداشت در بلاتکلیفی به سر میبرند. خانوادهها و نزدیکان این شهروندان بهائی از بیخبری از دلایل بازداشت و سرنوشت آنها ابراز نگرانی کرده و تلاشهایشان برای کسب اطلاع از محل نگهداری و شرایط آنها بینتیجه مانده است. وکلای این سه نفر نیز موفق به ثبت وکالت و پیگیری وضعیت حقوقی موکلان خود نشدهاند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز با صدور بیانیهای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرها و کمپهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و این حملات را نقض آشکار توافقات امنیتی میان دو طرف دانست. این ائتلاف از دولت عراق خواست به مسئولیتهای خود در قبال حفظ جان و امنیت پناهندگان سیاسی عمل کند و از سازمان ملل متحد نیز به دلیل سکوت در برابر این رویدادها انتقاد کرد و خواستار ثبت آنها به عنوان «جنایت جنگی» شد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از کشورهای غربی نیز به دلیل آنچه «معاملهگری با تهران» خواند، انتقاد کرد و نسبت به سیاست سازش با این رژیم هشدار داد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که نیروهایش مطابق با توافق آتشبس به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد. این اظهارات در پی اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر نزدیک شدن اعضای حزبالله به نیروهای ارتش که تهدیدی فوری ایجاد میکرد، بیان شد
