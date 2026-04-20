رئیس کمیسیون عمران مجلس در نشست با وزیر نیرو اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش هزینه‌های آب و برق ممنوع است و بسته‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در نشست اخیر این کمیسیون با وزیر نیرو، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی برای معیشت مردم تاکید کرد. وی با اشاره به وضعیت فعلی کشور و همراهی مردم با سیاست‌های کلان، تصریح کرد که در شرایط کنونی هیچ‌گونه افزایش قیمتی در هزینه‌های انشعاب و تعرفه‌های مصرف آب و برق پذیرفتنی نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه جلسات نظارتی مجلس به صورت مستمر و در سطوح مختلف با اعضای هیئت دولت برگزار می‌شود، هدف از این تعاملات را ایجاد هماهنگی حداکثری برای حل مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد که رویکرد مجلس یازدهم، حمایت از دهک‌های پایین جامعه است و از همین رو تلاش می‌شود تا فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه‌های خدماتی بر دوش خانواده‌ها افزایش نیابد. در ادامه این نشست، محورهای مهم دیگری نظیر اجرای دقیق تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر گردید بسته‌های تشویقی ویژه برای مشترکان کم‌مصرف آب و برق طراحی و اجرایی شود. این سیاست که با هدف مدیریت بهینه منابع ملی تدوین شده است، شامل معافیت‌های خاص برای خانوارهای خوش‌مصرف خواهد بود، در حالی که الگوی تعرفه‌گذاری برای مشترکان پرمصرف به گونه‌ای بازنگری می‌شود که عدالت در پرداخت هزینه‌ها رعایت گردد. همچنین موضوع پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه‌های آب و برق به بحث گذاشته شد. با توجه به وابستگی شبکه آبرسانی به برق در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، تمهیداتی اندیشیده شد تا در صورت بروز اختلالات احتمالی در شبکه توزیع برق، فرآیند پمپاژ و انتقال آب شرب دچار وقفه نشود. رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید و صنعت اشاره کرد و گفت که با توجه به چالش‌های موجود در واحدهای تولیدی فولاد، هماهنگی‌های لازم جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت لوله‌های انتقال آب صورت گرفته است تا پروژه‌های آبرسانی در کشور متوقف نماند. وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در روزهای اخیر به دلیل تغییرات دمایی، بر لزوم مدیریت هوشمندانه شبکه تاکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا با برنامه ریزی دقیق، در طول فصل تابستان از هرگونه قطعی برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی اجتناب ورزد. رضایی کوچی در پایان با ابراز رضایت از فضای همدلی موجود میان مجلس و دولت، تاکید کرد که نمایندگان ملت با جدیت پیگیر مطالبات عمومی هستند و تا حصول نتیجه نهایی در تمامی امور عمرانی و زیرساختی، به نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد تا مشکلات زیرساختی مانع از ارائه خدمات مطلوب به مردم شود





