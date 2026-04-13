لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی با درخواست ایالات متحده برای توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران مخالفت کرد و این ایده را اشتباه خواند. دونالد ترامپ نیز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.

لیندزی گراهام ، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در واکنش به گزارش‌ها درباره پیشنهاد توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران ، موضع مخالفت خود را اعلام کرد. این سناتور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با استناد به گزارش‌هایی مبنی بر درخواست ایالات متحده از ایران برای پذیرش تعلیق طولانی‌مدت غنی‌سازی، این ایده را «اشتباه» خواند. گراهام با اشاره به رویکرد احتمالی مذاکرات در اسلام‌آباد، تاکید کرد که موافقت با تعلیق غنی‌سازی به جای ممنوعیت کامل آن، یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. وی با یادآوری تلاش‌های دولت ترامپ برای حل و فصل مناقشه ایران از طریق دیپلماسی، بر این نکته تاکید کرد که در تعامل با ایران ، با «تروریست‌ها، دروغگوها و متقلبان» مواجه هستیم. این موضع‌گیری نشان‌دهنده نگرانی عمیق او در مورد توانایی هسته‌ای ایران و تهدیدات احتمالی ناشی از آن است.

سناتور گراهام با مقایسه رژیم ایران با گروه‌های تروریستی همچون القاعده، بر اشتراک اهداف آن‌ها در تقابل با ایالات متحده، اسرائیل و جهان متمدن تاکید کرد. او معتقد است که عدم غنی‌سازی باید به معنای واقعی کلمه باشد و هیچ‌گونه توافقی که به ایران اجازه دهد حتی در یک دوره زمانی محدود به غنی‌سازی بپردازد، نباید مورد پذیرش قرار گیرد. گراهام با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها بدون نیاز به غنی‌سازی به برنامه‌های انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست یافته‌اند، بر این باور است که ایران نباید از این قاعده مستثنی شود. او تصریح کرد که هدف اصلی ایران، دستیابی به سلاح هسته‌ای است و هرگونه سازش در این زمینه، تنها به تقویت توانایی‌های هسته‌ای ایران و تهدید امنیت بین‌المللی منجر خواهد شد. در پایان، گراهام بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطعانه در قبال برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و خواستار عدم غنی‌سازی اورانیوم در این کشور شد، زیرا به اعتقاد او، ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است و در این راه به تقلب متوسل می‌شود.

در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز موضع خود را در قبال ایران تکرار کرد. او با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته، این رژیم را «گروهی» توصیف کرد که جز ویرانی چیزی به همراه نداشته است. ترامپ با تاکید بر اینکه این گروه نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، اعلام کرد که ایالات متحده به هر نحوی از دستیابی ایران به مواد غنی‌شده جلوگیری خواهد کرد. وی با اشاره به موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران، بر عزم خود برای جلوگیری از هرگونه پیشرفت در این زمینه تاکید کرد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد که برای ساخت چندین بمب اتمی کافی است. این میزان اورانیوم، با وجود برخی گزارش‌ها مبنی بر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. موضع‌گیری‌های سناتور گراهام و رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نشان‌دهنده نگرانی عمیق و توافق نظر آن‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت اتخاذ یک رویکرد قاطعانه برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است





