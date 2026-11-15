رهبران اتحادیه اروپا با درخواست مسکو برای تعیین سرنوشت امنیت اروپا بدون حضور قاره‌ای‌ها مخالفت کردند و بر لزوم شرکت روسیه در مذاکرات صلح تاکید داشتند.

رهبران کشورهای اروپایی در جریان آخرین دور مذاکرات صلح اوکراین، با قاطعیت در برابر تلاش‌های مسکو برای تغییر ساختار امنیتی قاره مقاومت نشان دادند. این مخالفت زمانی اعلام شد که هیئت نمایندگی روسیه در گفت‌وگوها، حضور چندنفره و چندجانبه را در پروسه دیپلماتیک رد کرد. مقامات اروپایی به صراحت به مسکو هشدار دادند که آینده معماری امنیتی قاره اروپا، بدون حضور مستقیم اروپایی‌ها در میز مذاکره قابل تعیین نخواهد بود. این موضع‌گیری مشترک نشان‌دهنده نگرانی عمیق کشورهای اروپایی از هرگونه توافقی است که ممکن است میان رهبران آمریکا، چین و روسیه صورت گیرد.

نگرانی اصلی رهبران اروپایی، برگزاری دیدار روز پنجشنبه در چین میان رهبران سه قدرت بزرگ جهان است. دونالد ترامپ، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین قرار است در این دیدار شرکت کنند و نگرانی‌ها بر این است که موضوع اوکراین بدون در نظر گرفتن منافع و نقش کشورهای اروپایی حل و فصل شود. مسکو موضوع معماری امنیتی را در صدر بالاترین اولویت‌های خود قرار داده است، اقدامی که با واکنش شدید و منفی کشورهای اروپایی مواجه شده است. کارشناسان و مقامات اروپایی معتقدند این اصرار روسیه بر بحث معماری امنیتی، یک ترفند برای منحرف کردن تمرکز افکار عمومی از جنگ اوکراین است.

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مواضع رهبران فرانسه و آلمان در قبال روسیه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در آغاز نشست دوبلین ایرلند با بیان اینکه امنیت آینده توسط اروپایی‌ها تعیین می‌شود، بر استقلال راهبردی قاره تاکید کرد. او در سخنرانی خود گفت که در نهایت، کشورهای اروپایی خواهند بود که امنیت خود را تعریف و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند و درباره این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد. مکرون افزود که اروپا باید در ابتدا اهداف خود را شفاف کند، زیرا در حال حاضر در حمایت از اوکراین کاملاً صریح عمل می‌کند. رئیس‌جمهور فرانسه خواستار ترسیم یک چشم‌انداز مشخص برای طرح صلح و معماری امنیتی آینده شد تا مسیر دیپلماتیک به وضوح مشخص گردد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در تکرار و تأیید سخنان مکرون، از روسیه خواست که به صورت رودررو با نمایندگان اروپایی وارد گفت‌وگو شود. مسکو تاکنون از حضور مستقیم و برابر با نمایندگان اتحادیه اروپا در مذاکرات امتناع ورزیده است. مرتس هنگام ورود به نشست اعلام کرد که اوکراین، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و روسیه باید همگی بر سر میز مذاکره بنشینند. او تأکید کرد که حضور روسیه در میز مذاکره و آمادگی برای گفت‌وگو، شرط لازم برای هرگونه پیشرفت در پروسه صلح است و بدون آن راه حل پایدار ممکن نخواهد بود.

تجربه مذاکرات ابوظبی و اولویت‌های دیپلماتیک

در آخرین دور گفت‌وگوهای صلح که در ابوظبی برگزار شد، نمایندگان ارشد از کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا و ناتو حضور داشتند. با این حال، هیچ‌یک از این هیئت‌های نمایندگی با تیم روسیه تعامل نداشتند و گفت‌وگوی مستقیمی شکل نگرفت. این عدم تعامل نشان می‌دهد که اروپا بدون حضور فعال و متقابل با مسکو، مذاکرات را ادامه نخواهد داد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت زمان‌بندی در روند دیپلماتیک و تقسیم مراحل آن بر اساس اولویت‌های مشخص تأکید کرد.

کایا کالاس مراحل پیش‌رو را به سه بخش اصلی تقسیم کرد که شامل آتش‌بس در اوکراین، توافق صلح نهایی و در مرحله پایانی بحث درباره معماری امنیتی اروپا می‌شود. او با تأکید بر این نکته که معماری امنیتی اروپا هم‌اکنون وجود دارد، به اسناد تاریخی شامل توافق‌نامه ۱۹۷۵ هلسینکی، منشور ۱۹۹۰ پاریس و یادداشت تفاهم ۱۹۹۴ بوداپست اشاره کرد. کالاس اضافه کرد که مشکل اصلی عدم پایبندی روسیه به این توافق‌های بین‌المللی است و بدون رعایت این تعهدات، تغییر در معماری امنیتی بدون حضور اروپا غیرممکن است.