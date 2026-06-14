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مخالفت‌ها در میان حامیان حکومت به تجمع‌های اعتراضی و انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا منجر می‌شود

Politics News

مخالفت‌ها در میان حامیان حکومت به تجمع‌های اعتراضی و انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا منجر می‌شود
IranUnited StatesAbbas Araghchi
📆6/14/2026 12:37 AM
📰IranIntl
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در حالی که گزارش‌ها از احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر می‌دهند، موجی از مخالفت‌ها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته است. حامیان حکومت در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد تجمع کردند و به حمله به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده پرداختند. همچنین در تهران نیز تجمعی برگزار شد که شرکت‌کنندگان شعارهایی از جمله «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند. برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب این معترضان را نزدیک به «جبهه پایداری» معرفی کرده‌اند. این اعتراض‌ها در شرایطی شکل گرفته که بخشی از جریان‌های «اصولگرا» و حامیان حکومت در روزهای اخیر نسبت به توافق احتمالی با آمریکا هشدار داده و آن را مغایر با مواضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

در حالی که گزارش‌ها از احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر می‌دهند، موجی از مخالفت‌ها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته است.

حامیان حکومت در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد تجمع کردند و به حمله به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده پرداختند. همچنین در تهران نیز تجمعی برگزار شد که شرکت‌کنندگان شعارهایی از جمله «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟ » و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند. برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب این معترضان را نزدیک به «جبهه پایداری» معرفی کرده‌اند.

این اعتراض‌ها در شرایطی شکل گرفته که بخشی از جریان‌های «اصولگرا» و حامیان حکومت در روزهای اخیر نسبت به توافق احتمالی با آمریکا هشدار داده و آن را مغایر با مواضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند

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