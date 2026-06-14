مخالفان توافق ایران و آمریکا در تهران و مشهد علیه نهادهای حکومتی تظاهرات کرده و شعارهایی علیه عراقچی و قالیباف سر دادند. این اعتراضها در حالی صورت میگیرد که تنشهای نظامی میان دو کشور ادامه دارد و آتشبس موقت با تمدید مواجه شده است.
پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای و دیگر مقامات ارشد، چهل روز بعد توافق آتشبس دو هفتهای بین تهران و واشنگتن حاصل شد.
دونالد ترامپ در واپسین ساعات این آتشبس با درخواست پاکستان، حملات را متوقف و آتشبس را تمدید کرد. اما تنشها ادامه یافت؛ آمریکا در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، اهدافی در ایران را بمباران کرد و ایران نیز پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. علاوه بر این، تنگه هرمز از زمان جنگ مسدود شده و این مسئله به تنش با کشورهای دیگر انجامیده است.
اقتصاد جهانی تحت تأثیر قرار گرفته و بسیاری از کشورها خواستار آزادی کشتیرانی هستند. در این میان، مخالفان توافق با آمریکا در تهران و مشهد مقابل نهادهای حکومتی تجمع کردند. در مشهد، معترضان علیه محمدجواد ظریف و علی عراقچی شعارهایی مانند مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار و مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی سر دادند. سایت تابناک ویدئویی از این تجمع منتشر کرد و نوشت که هنوز توضیحی درباره برخورد با معترضان ارائه نشده است.
سایت انتخاب نیز گزارش داد که این تجمع توسط جریان جلیلی، پایداری و بقایای دولت رئیسی سازماندهی شده و تعداد شرکتکنندگان از صد نفر تجاوز نمیکند. این اعتراضها نشاندهنده شکاف عمیق در جامعه ایران نسبت به سیاست خارجی دولت است. در سطح بینالمللی، رئیسجمهور اسرائیل اسحاق هرتسوگ در پیام تبریک ۸۰ سالگی ترامپ از رهبری او در مقابله با ایران تقدیر کرد.
این در حالی است که ترامپ پیشتر از هرتسوگ به دلیل خودداری از عفو نتانیاهو در پرونده فساد مالی انتقاد کرده بود. نخستوزیر بریتانیا کییر استارمر نیز در گفتوگو با ترامپ از تلاش او برای پایان جنگ استقبال کرد و بریتانیا آمادگی خود را برای حمایت از اجرای هرگونه توافق صلح اعلام نمود.
در عین حال، عملیات مینروبی در تنگه هرمز به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آمادهسازی است و بیش از ۴۰ کشور از جمله آلمان از آن حمایت کردهاند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، به شدت از توافق احتمالی انتقاد کرد و آن را شکستی کامل برای بنیامین نتانیاهو دانست. وی مدعی شد این توافق هیچیک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمیکند و اسرائیل را به یک کشور تحتالحمایه تبدیل میکند که درباره امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت میکند.
از سوی دیگر، ترامپ از احتمال امضای توافق در روز یکشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) خبر داده است. اما مخالفان داخلی در ایران با شعارهای تند علیه عراقچی و قالیباف، نشاندهنده مخالفت جدی با هرگونه سازش هستند. این تنشها در حالی ادامه دارد که آینده تنگه هرمز و اقتصاد جهانی در هالهای از ابهام قرار دارد و کشورهای مختلف به دنبال راهحلی برای بازگشت ثبات به منطقه هستند
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