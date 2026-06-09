نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت، تلاش برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده علیه ایران را فاقد وجاهت قانونی خواندند و از کشورهای اروپایی خواستند از دامن زدن به اختلافات دست بردارند.

به گزارش مشرق، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت بررسی احیای کمیته تحریم ‌های ایران برگزار شد. در این نشست، واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در شورای امنیت به شدت با اقدام برخی کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم ‌های لغو شده علیه ایران مخالفت کرد و آن را فاقد هرگونه وجاهت حقوقی دانست.

وی تاکید کرد که این اقدام هیچ مبنایی در شورای امنیت ندارد و شورا حقی برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده ندارد. نبنزیا از همه اعضای شورا و رئیس آن خواست که از دامن زدن به آتش اختلافات دست بردارند و در عوض بر پیشبرد یک توافق سیاسی و دیپلماتیک برای ایران تمرکز کنند. او به تلاش تعدادی از کشورهای با رویکرد سازنده از جمله پاکستان اشاره کرد و گفت روسیه کاملا حق دارد که از این تلاش‌ها حمایت کند.

نماینده روسیه همچنین خاطرنشان کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات غیرقانونی برخی کشورها روند دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف کرده و مانع حل‌وفصل مسالمت‌آمیز شده است. وی با تاکید بر اینکه هرگونه تلاشی برای بازگرداندن کار کمیته تحریم‌ها علیه ایران به مسیر اصلی بی‌فایده است، گفت: ما به شورای امنیت سازمان ملل اجازه نخواهیم داد که تحت پوشش این نهاد، تصمیماتی اتخاذ کند که محدودیت‌هایی را بر کشورهای عضو اعمال کند.

نبنزیا همچنین یادآور شد که کمیته تحریم‌ها که در پایان سال ۲۰۰۶ بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ تشکیل شد، پس از تصویب سندی در سال ۲۰۱۵ مبنی بر لغو تصمیمات قبلی در مورد ایران، دیگر وجود نداشت. در ادامه این نشست، نماینده چین نیز ضمن حمایت از موضع روسیه اعلام کرد که تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران فاقد مبنای شورای امنیت است.

این در حالی است که نماینده انگلیس با رد اظهارات روسیه و چین، بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد. نماینده فرانسه نیز با تکرار ادعاهای پیشین گفت: قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران بر مبنای تصمیمات قبلی و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتعریف و دوباره اعمال شده است.

وی افزود که جلسه امروز کاملا توجیه‌پذیر است تا اعضای شورا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر اساس چارچوب‌های مصوب سازمان ملل رایزنی و تصمیم‌گیری کنند. شورای امنیت این جلسه را با تمرکز بر بررسی احیای کمیته تحریم‌ها علیه ایران برگزار کرده است. این جلسه در پی آن برگزار شد که سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی سال گذشته سازوکار موسوم به اسنپ‌بک را علیه ایران آغاز کردند.

کارشناسان معتقدند که این اختلافات عمیق بین اعضای دائم شورای امنیت نشان‌دهنده شکاف در رویکردها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و آینده برجام است. روسیه و چین به عنوان دو عضو دارای حق وتو، هرگونه اقدام یک‌جانبه برای بازگرداندن تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانند و بر لزوم گفت‌وگوهای دیپلماتیک تاکید دارند. در مقابل، کشورهای اروپایی با حمایت آمریکا به دنبال اعمال فشار حداکثری بر ایران هستند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که مذاکرات برای احیای برجام در بن‌بست قرار دارد و ایران نیز به غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد که پرونده ایران همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در روابط بین‌الملل باقی خواهد ماند. نماینده روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مخرب تحریم‌های یک‌جانبه اشاره کرد و گفت که این اقدامات نه تنها به حل مسالمت‌آمیز کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد بین طرف‌ها را کاهش می‌دهد.

وی از شورای امنیت خواست که به وظایف اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بازگردد و از اقدامات تنش‌زا پرهیز کند. در مقابل، نماینده فرانسه تاکید کرد که بازگشت تحریم‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت صورت می‌گیرد و کشورهای اروپایی مصمم به اجرای آن هستند. این جلسه با کشمکش لفظی شدید بین طرف‌ها همراه بود و در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت.

تحلیلگران بر این باورند که این روند نشان‌دهنده عدم توافق بین قدرت‌های بزرگ بر سر ایران است و احتمالاً بحران در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. در هر صورت، آینده برجام و تحریم‌های ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و جامعه بین‌المللی باید منتظر تحولات بیشتری در این زمینه باشد





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