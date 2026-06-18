تحلیل واکنشهای جانی زنان آمریکا به توافقنامه ایران-آمریکا، تأثیرات اقتصادی، سیاسی و سلسلهمراتب نظارت کنگره در مورد مسائل تحریمها و برنامه هستهای

پس از انتشار متن کامل توافقنامه میان ایران و آمریکا، انتقادهای شدیدی از سوی جمهوریخواهان ، بهخصوص سناتورانی که حامی سیاستهای سختگیرانه میدانند، بهروز شد. آنان این توافق را بهعنوان امتیازدهی به قدرت خاورمیانه و عقبنشینی از دستاوردهای نظامی سالهای گذشته برچسب میزنند.

گزارشهای رسانهای از همان روز مشخص میکرد که بخشی از همحزبهای رییسجمهور، در خصوص آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در داخل خاک ایران و کاهش تحریمها، واکنشهای بحثانگیزی را نشان دادهاند. این واکنشها پس از این که کاخ سفید متنی را که نقشهای گوناگون را در مذاکرات تشریح میکرد، به کنگره ارسال کرده بود، تشدید شد. قانونگذاران هر دو جناح، اعلام کردهاند که بهسرعت توضیحاتی دقیقتر درباره مفاد قرارداد و ساختار برنامههای اجرایی در انتظارند.

به گفته مقامات کنگره، تا پایان امروز هیچ نشست توجیهی برای نمایندگان برگزار نشده و زمان برگزاری چنین نشستـیاگرا هنوز اعلام نشده است. بیل کسیدی، سناتور لوئیزیانا، در شبکه اکسیس مطلبی نوشت که این توافق نهتنها برنامه هستهای ایران را مهار نکرده بلکه به جریانهای اقتصادی ایران امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی داده است.

رییسجمعیت ریسازی اجرایی نیرویی بخش ویکر، حکایت کرده که لغو تحریمها در صورتی که مرحلهای در معاهدهی طولانیمدتی متقاضی باشد، بحران حساستری برای همشیراز آن بوده و این اتفاق نمیتواند بدون نظارت دقیق باشد. این توافق، اگرچه میتواند برای رییسجمهور موفقیتی سیاسی باشد و قدرتها را از جنگ نجات دهد، ولی منتقدان میگویند در واقع تاکتیکهای اقتصادی و سیاسی قابلاستفاده برای پشتیبانی دولت ایرانی شکل گرفته است.

اوفک وزارت خزانهداری در گزارشی اشاره کرده که این توافق اقدامات هوادارانه برای تنگه هرمز را برطرف نکرد و در عوض اصرار بر کنار زدن سلسهتئزی و ناچیزها را شکل داده است. در نهایت، طبق قوانین بازنگری، هر توافقی که بهطور مستقیم به برنامه هستهای تعلق دارد باید در کمترین زمان ممکن سوی کنگره ارائه شود تا سناریویای کنترلشده و شفاف برای باقیمانده سایر مراجع کشور باقیماند.

در صورتی که مذاکرات در دو ماه آینده به توافق نهایی نرسد، احتمال بازگشت تحریمها و جلوگیری از دسترسی ایران به بازار مالی بینالمللی صادق شود و پیامدهای آن بر هواداری ایران به برنامههای نظامی زمانی و طولانیمدتی برقرار خواهد شد. بهعنوان مثال، پیگیریهای مالی، بندهای تجاری و جریانهای سرمایهگذاری در سطح جهانی در اثر این معاهده دچار تغییر میشود و دولتهای جهانی بهعنوان دستورالعمل نهایی برای ایران عمل میکنند.

عواملی همچون تنشهای منطقهای، عدم قطعیت سیاسی و مراقبتهای احتمالی دیگر کشورهای همسایه، نمایانگر مسیر واضحی برای از کارگیری مجدد تحریمها است. رادیو و رسانههای مختلف، نقش مهمی در شکلگیری نگرش عمومی بینالمللی و داخلی ایفا میکنند. برخی تحلیلگران مستند میسازند، که نشان میدهند مذاکرات ممکن است در کنار وضعیت اعتدالی که در تنگه هرمز ایجاد میکند، به دلیل تأثیرات درسی و اقتصادی، میتوانند به صلح پایدار کمک کنند.

اما دیگر بخشها تفکر میکنند که توافق برای ایرانیان بیشتر حسابهای مالی و شورای مأمور اتخاذ اسکمر کشیده است. در نهایت، چالش اصلی، انتظار فرایندهای پیگیری در کنگره و فشارهای خارجی است که نگاهی به سوی عقاید مهمی در خصوص سیاست خارجی چین و کشورهای همپیمان در حریم شمال سوریه و لبنان دارد





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