انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران گزارش نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان را فاقد اعتبار دانست و آن را تلاشی برای توجیه تجاوز نظامی به زیرساخت‌های ایران خواند. این اقدام انحراف خطرناکی از رسالت ژورنالیستی است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای رسمی و قاطع، گزارش اخیر نشریه نیویورک‌تایمز و همچنین گزارش شبانه‌روزی سی‌ان‌ان را به شدت محکوم کرده است. این نهاد صنفی رسانه‌ای در تهران با تأکید بر بی‌اعتباری مطلق محتوای منتشر شده در این رسانه‌های غربی، آن را فاقد هرگونه رویکرد آگاهی‌بخش و علمی دانسته است. متون منتشر شده در نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان بر اساس شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌پایه و اساس شکل گرفته‌اند و هیچ‌گونه اطلاعات قابل اتکایی را ارائه نمی‌دهند.

رد اعتبار گزارش‌های نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان

بر اساس متن بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، گزارش اخیر نیویورک‌تایمز که ادعای ارتباط بین زیرساخت‌های آبی و سدهای ایران با تاسیسات نظامی را مطرح کرده، به طور آشکار فاقد اعتبار است. این نهاد صنفی تأکید می‌کند که چنین گزارش‌هایی دور از استانداردهای حرفه‌ای نیویورک‌تایمز و رسانه‌های معتبر جهانی تهیه شده‌اند. همچنین گزارش نامعتبر و خیال‌پردازانه سی‌ان‌ان در مورد بمب کثیف نیز همزمان با این ماجرا در خدمت این کارزار رسانه‌ای غیرانسانی قرار گرفته است. هدف از انتشار این شایعات، ایجاد زمینه اجتماعی برای تجاوزات نظامی فاقد مشروعیت در جوامع غربی عنوان شده است.

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واکنش افکار عمومی به شایعات جنگ‌طلبانه

انتشار این گزارش‌های فاقد اعتبار، موجی از نگرانی عمیق را در میان شهروندان ایرانی و نهادهای فعال در امور بشردوستانه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تمام افراد و نهادهای ضدجنگ در سطح جهان نیز نسبت به این تحولات ابراز نگرانی کرده‌اند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با محکومیت این فعالیت شبه‌رسانه‌ای، معتقد است که استفاده از ابزار رسانه برای توجیه تجاوز به خاک یک کشور مستقل، اقدامی غیرحرفه‌ای است. این نهاد صنفی چنین اقداماتی را هم‌ردیف با پایمال کردن جان و مال انسان‌های بی‌گناه و عمل‌کردن به عنوان بازوی رسانه‌ای جنگ و کشتار می‌داند.

هشدار به رسانه‌های بین‌المللی درباره انحرافات

نمایندگان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در این بیانیه، نظر جوامع و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی را به این انحراف خطرناک از رسالت انسانی و ژورنالیستی جلب کرده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که رسانه‌هایی که در صف تجاوز قرار می‌گیرند، نقشی فراتر از روزنامه‌نگاری ایفا می‌کنند و مرتکپ ترویج خشونت می‌شوند. این نهاد صنفی با اشاره به اینکه این گزارش‌ها هیچ پایه و اساس منطقی ندارند، خواستار توقف این نوع خبرسازی‌های مسموم شده است. هدف اصلی از این کارزارها، ایجاد ترس و هراس در میان مردم جهت توجیه حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی ایران عنوان شده است.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی انتشار شایعات

این رویداد رسانه‌ای نه تنها بر فضای سیاسی داخلی تأثیر گذاشته، بلکه حواشی دیگری را نیز به همراه داشته است. همزمان با این بیانیه‌های خبری، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید وحید خراسانی در قم آغاز شده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها برای بورس فردا چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار دوباره ممکن است سرخ‌پوش شود. این تقاطع رویدادهای رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی نشان‌دهنده پیچیدگی فضای کنونی کشور و تأثیرپذیری متقابل اخبار بین‌المللی از معادلات داخلی است.