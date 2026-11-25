هواوی به اتهام فریب بانک‌ها محکوم شد؛ پنج رسانه در ایلام متوقف شدند و سنتکام کشف محموله سلاح سپاه پاسداران را تایید کرد.

در جدیدترین تحولات منطقه و جهان، حکم محکومیت شرکت چینی هواوی در آمریکا، توقف فعالیت رسانه‌های محلی در ایلام و اعلام کشف محموله سلاح در سوریه به عنوان رویدادهای مهم این بازه زمانی مطرح شده است.

محکومیت هواوی در دادگاه نیویورک

هیئت منصفه در دادگاه فدرال بروکلین در ایالات متحده، شرکت بزرگ سازنده تجهیزات مخابراتی را متهم به کلاهبرداری بانکی، نقض تحریم‌ها و توطئه برای سرقت اسرار تجاری از شرکت‌های آمریکایی دانست.

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این شرکت چینی روز سه‌شنبه سوم آذرماه به اتهام فریب بانک‌ها در مورد تجارت خود با ایران و توطئه برای دزدی اسرار تجاری گناهکار شناخته شد.

دادگاه فدرال نیویورک هواوی را در ۱۰ مورد از ۱۲ اتهام جنایی که با آن مواجه بود، مجرم شناخت و حکم نهایی در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۶ صادر خواهد شد.

وزارت خارجۀ چین روز چهارشنبه اعلام کرد که پکن با تلاش‌های واشنگتن برای سرکوب شرکت‌های چینی مخالف است و از حقوق شرعی این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

توقیف پنج رسانه محلی در استان ایلام

پایگاه‌های خبری محلی استان ایلام شامل "ایلام‌بان"، "ایلامیان"، "دنیای ایلام"، "اخبار ناب" و "مطالبه‌گران استان ایلام" روز چهارشنبه چهارم آذرماه اعلام کردند که فعالیت آن‌ها متوقف شده است.

سجاد صیدی، مدیرمسئول "ایلام‌بان"، به وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت که دستور توقف فعالیت این پنج رسانه به‌صورت شفاهی و از سوی دادستان مرکز استان ابلاغ شده است.

به‌گفتۀ مدیرمسئول این رسانه‌ها، علت این تصمیم، انتقادات شدید رسانه‌های محلی از عملکرد احمد کرمی، استاندار ایلام، در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان مجموعۀ نفت و گاز دهلران بوده است.

روابط عمومی دادگستری استان ایلام تشکیل پرونده قضایی برای عوامل چند پایگاه خبری را به دلیل انتشار مطالب تحریک‌آمیز و نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی تایید کرد.

کشف محموله سلاح در سوریه پس از تغییرات سیاسی

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در بیانیه‌ای در حساب رسمی سنتکام در شبکه ایکس، از موفقیت نیروهای امنیتی سوریه در کشف و ضبط محموله سلاح قاچاق‌شده خبر داد.

او گفت که اوایل ماه جاری میلادی، نیروهای امنیت داخلی سوریه سلاح‌هایی را که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاچاق شده و به مقصد لبنان در حرکت بود، ضبط کردند.

کوپر همچنین اعلام کرد که ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سوریه در ماه جاری مقادیر بسیار زیادی قرص کپتاگون و دیگر مواد مخدر غیرقانونی را در مرز این کشور با لبنان کشف کرده است.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، نیروهای امنیتی حکومت جدید سوریه عملیات گسترده‌ای را برای کنترل مرزهای این کشور با لبنان و مسدود کردن مسیرهای قاچاق سلاح آغاز کردند.

واکنش‌ها و پیامدهای حقوقی و اقتصادی

در ایران، داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، گزارش‌های مربوط به افزایش قیمت سه تا چهار برابری برخی بسته‌های اینترنت ثابت را تایید کرد.

کاربران اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از این افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدون اطلاع‌رسانی گسترده انتقاد کرده و نسبت به آن ابراز نارضایتی نموده‌اند.