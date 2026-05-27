شورای امنیت سازمان ملل حمله پهپادی به ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای براکه امارات را نقض حقوق بین‌الملل دانست و خواستار توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی را به شدت محکوم کردند.

این حمله که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در سطح بین‌المللی شده است. اعضای شورای امنیت تاکید کردند که این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل بوده و خطرات بزرگی برای جان غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی و محیط زیست منطقه به همراه دارد. آنها نسبت به این تشدید خطرناک تنش در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار توقف فوری و دائمی تمامی حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در امارات متحده عربی شدند.

این شامل حملات و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز می‌شود. اعضای شورای امنیت در بیانیه خود به قطعنامه‌های مرتبط شورا و کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اشاره کردند و نگرانی خود را درباره هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ابراز داشتند.

آنها بر بیانیه مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، تاکید کردند که در آن نسبت به این حادثه ابراز نگرانی شدید شده و هرگونه فعالیت نظامی که ایمنی هسته‌ای را تهدید کند، غیرقابل قبول خوانده شده است. شورای امنیت از کشورها خواست بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای را رعایت کرده و از هر اقدامی که ممکن است ایمنی و امنیت هسته‌ای را به خطر اندازد، خودداری کنند.

این نهاد بین‌المللی همچنین یادآور شد که نیروگاه هسته‌ای براکه مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی طراحی، ساخته و بهره‌برداری شده و تحت نظارت سازمان فدرال مقررات هسته‌ای امارات (FANR) و در چارچوب استانداردهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر تعهد کامل خود به حفظ و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید کرده و حمایت قاطع خود را از تمامیت ارضی و حاکمیت امارات متحده عربی، مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد، مجدداً اعلام کردند.

این حمله پهپادی در حالی صورت گرفته که تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت تأسیسات حیاتی و غیرنظامی بیشتر شده است. جامعه بین‌المللی با ابراز همبستگی با امارات، خواستار انجام تحقیقات کامل و روشن شدن ابعاد این حمله شده است. شورای امنیت بر ضرورت همکاری همه کشورها برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی و تضمین امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات هسته‌ای، تاکید کرد.

این بیانیه نشان‌دهنده عزم جدی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شورای امنیت حمله پهپادی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

United States Latest News, United States Headlines