ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، کشته شدن خبرنگار زن لبنانی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار پیگرد قانونی عاملان این اقدام شد. او بر اهمیت آزادی رسانهها و نقش حیاتی خبرنگاران در اطلاعرسانی تاکید کرد.
رئیسجمهور لبنان ، ژوزف عون ، ضمن ابراز تاسف عمیق از کشته شدن امل خلیل، خبرنگار زن لبنان ی در حمله اخیر ارتش اسرائیل به شهر طیری در جنوب لبنان ، این اقدام را به شدت محکوم کرد.
او هدف قرار دادن فعالان رسانهای را نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه، بلکه جرمی علیه بشریت دانست و خواستار پیگرد قانونی عاملان این جنایت شد. عون در بیانیهای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر گردید، بر اهمیت آزادی رسانهها و نقش حیاتی خبرنگاران در اطلاعرسانی دقیق و بیطرفانه به جهانیان تاکید نمود. او همچنین برای زینب فرج، خبرنگار دیگری که در همین حمله به شدت مجروح شده است، آرزوی سلامتی و بهبودی عاجل کرد.
این حادثه تلخ بار دیگر توجهها را به وخامت اوضاع امنیتی در جنوب لبنان و افزایش خطر برای جان خبرنگاران و فعالان رسانهای جلب میکند. رئیسجمهور لبنان با اشاره به تداوم حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در لبنان و غزه، خواستار توقف فوری این اقدامات و رعایت حقوق بشر شد.
او همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا در برابر این نقض آشکار حقوق بینالملل سکوت نکند و اقدامات قاطعی را برای حمایت از مردم فلسطین و لبنان انجام دهد. عون تاکید کرد که لبنان به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد که هیچ طرفی امنیت و ثبات این کشور را به خطر بیندازد.
او همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی برای مقابله با چالشهای پیش رو تاکید کرد و از تمامی لبنانیها خواست تا در این مسیر با دولت همکاری کنند. این حادثه در حالی رخ میدهد که آتشبس شکنندهای بین اسرائیل و لبنان برقرار است، اما همچنان تنشها در مرز دو کشور بالا است و خطر از سرگیری درگیریها وجود دارد.
گزارشهای متعددی حاکی از آن است که اسرائیل به طور مرتب حریم هوایی و دریایی لبنان را نقض میکند و این امر باعث افزایش نگرانیها در میان مردم و مقامات لبنانی شده است. علاوه بر این، اسرائیل اخیراً تپهای راهبردی در جنوب لبنان را اشغال کرده است که این اقدام نیز با محکومیت گستردهای مواجه شده است. این اشغالگری نقض آشکار توافقهای آتشبس و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه محسوب میشود.
در همین راستا، گزارشگر سازمان ملل حملات اسرائیل به جنوب لبنان را به نسلکشی غزه تشبیه کرده و خواستار تحقیقات فوری و بیطرفانه در مورد این حملات شده است. او همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی اقدامات قاطعی را انجام دهد. آمار جانباختگان حملات اسرائیل به غزه نیز به رقم سرسامآور 72 هزار و 568 نفر رسیده است که این امر نشاندهنده عمق فاجعه انسانی در غزه است.
این آمارها بار دیگر ضرورت یافتن راه حلی عادلانه و پایدار برای مناقشه فلسطین را برجسته میکند. در تحولی دیگر، اسرائیل نماینده ویژهای در امور جهان مسیحیت منصوب کرده است که این اقدام نیز با انتقاداتی مواجه شده است. برخی معتقدند که این اقدام تلاشی برای جلب حمایت مسیحیان از سیاستهای اسرائیل است. با توجه به پیچیدگی اوضاع منطقه و افزایش تنشها، انتظار میرود که در روزهای آینده شاهد تحولات بیشتری باشیم.
لازم است که تمامی طرفهای درگیر با خویشتنداری عمل کنند و از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید درگیریها شود، خودداری کنند. همچنین، جامعه بینالمللی باید نقش فعالتری در حل این بحران ایفا کند و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تلاش کند
لبنان اسرائیل غزه خبرنگار جنایت علیه بشریت ژوزف عون آتشبس جنوب لبنان نسلکشی سازمان ملل