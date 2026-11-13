گزارش مفصل درباره محکومیت اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر و فریبا حسینی به زندان، تفتیش منزل تارا مقیمی و گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر و اقلیت‌ها.

منابع حقوق بشری در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، از تداوم اقدامات سرکوب‌گرانه علیه کنشگران اجتماعی و معترضان در ایران خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی از صدور احکام سنگین حبس علیه مخالفان و افزایش فشارهای قضایی به‌ویژه بر جامعه بهائیان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه، مسیر را برای محدود کردن فعالیت‌های مدنی و صنفی هموار کرده است.

محکومیت فعالان صنفی معلمان استان بوشهر

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که سه عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر با نام‌های عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب و رقیه تراب‌پور به شدت محاکمه شدند. این فعالان صنفی در مجموع به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط کامل وسایل الکترونیکی خود محکوم شده‌اند. این تصمیم قضایی نشان‌دهنده تلاش برای خنثی کردن نقش فعالان صنفی در عرصه آموزش و پرورش است.

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عبدالرضا امانی‌فر از تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه در شهر بوشهر بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. هم‌زمان با او، اصغر حاجب نیز در روز دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شد. گزارش‌ها تأکید دارند که هر دو فعال پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی خود با سوابق قضایی و برخوردهای امنیتی مواجه بوده‌اند. این تداوم حبس نشان از بی‌توجهی به شرایط انسانی و حرفه‌ای معلمان در شرایط بحرانی دارد.

واکنش فریبا حسینی به حکم حبس سه ساله

اندیشکده حقوقی توانا از وضعیت فریبا حسینی، دندانپزشک و کنشگر اجتماعی اهل شیراز، خبر داد. خانم حسینی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، با ارجاع حکم حبس خود به شعبه اجرای احکام اعلام کرد که داوطلبانه برای اجرای حکم به زندان نخواهد رفت. ابلاغیه صادره نشان می‌دهد که وی از تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ده روز فرصت دارد تا خود را برای اجرای حکم معرفی کند.

حکم صادره علیه فریبا حسینی شامل سه سال و شش ماه و یک روز حبس است. وی با بیان اینکه مجرم نیست، محکومیت خود را ناعادلانه خواند و تأکید کرد که به دلیل وضعیت موجود در کشور، زندان برای او قابل‌تحمل‌تر از فضای بیرون است. خانم حسینی در توضیح این موضع‌گیری گفت که در زندان می‌توان با هماهنگی کامل روح و روان در نفرت از حکومت زندگی کرد. بازداشت ایشان در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از انتشار مطالب انتقادی درباره سرکوب اعتراضات صورت گرفته بود.

فشار امنیتی بر شهروند بهائی در همدان

خبرگزاری هرانا گزارش داد که مأموران حکومتی در تاریخ ۲۶ مهر‌ماه، منزل تارا مقیمی، شهروند بهائی ساکن همدان، را تفتیش کردند. در جریان این بازرسی، وسایل شخصی ایشان شامل تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب‌ها و تصاویر مرتبط با آیین بهائی به‌طور کامل ضبط شد. پس از این اقدام، خانم مقیمی به اداره اطلاعات همدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت، اما تاکنون دلیل رسمی و مکتوبی برای این تفتیشات منتشر نشده است.

آمارها نشان می‌دهند که جامعه بهائیان در ایران در دهه گذشته بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. گزارش‌های سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاکی از آن است که بیش از ۶۲ درصد گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی، به وضعیت بهائیان اختصاص دارد. این رقم نگران‌کننده نشان‌دهنده نظام‌مند بودن تبعیض علیه این گروه دینی است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود، شرایط زندانیان در ایران را عمدتاً "سخت و اغلب تهدیدکننده زندگی" توصیف کرده است. این وزارتخانه گزارش داده که خدمات پزشکی برای زندانیان بسیار ناکافی است و مقامات زندان گاهی محرومیت از درمان را به عنوان ابزاری برای مجازات یا فشار بر زندانیان به کار می‌برند. همچنین صدور احکام اعدام علیه معترضان با اتهام محاربه، از موارد جدی نقض حقوق بشر برشمرده شده است.

این گزارش‌ها به‌طور مشخص به بازداشت و محکومیت شهروندان بهائی به حبس‌های طولانی‌مدت به دلیل اعتقادات مذهبی اشاره دارند. وزارت خارجه آمریکا همواره خواستار آزادی زندانیان عقیدتی از تمامی ادیان شده است. تداوم این سیاست‌ها و گزارش‌های مستقل، نشان‌دهنده عمق بحران حقوق بشری و تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران است.