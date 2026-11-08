مادر امیرحسین موسوی جزئیات حبس انفرادی و اعترافات اجباری فرزندش را افشا کرد. حکم اعدام او بدون فرصت دفاع و توسط قاضی صلواتی صادر شد.

ثریا طالبی ، مادر امیرحسین موسوی ، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی، از بازداشت فرزندش از آذر ۱۴۰۳ و صدور حکم اعدام بدون فراهم شدن فرصت دفاع گزارش داد. این خانواده در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی اعتراض خواهد کرد.

موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در فرودگاه مهرآباد و همراه با همسرش بازداشت شد. خانواده مدعی شدند او در هنگام بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و مدتی نامشخص در بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی نگهداری شد.

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جزئیات حبس انفرادی و فشارهای بازجویی

موسوی به مدت ۱۷۶ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. بازجویان با وعده آزادی همسرش، شبنم حسین‌زاده، فشارهای روانی شدیدی را برای گرفتن همکاری به وی وارد کردند.

بازجویان همسر موسوی را در طول بازجویی‌ها پشت در اتاق حاضر می‌کردند تا از طریق گریه و التماس، امیرحسین را تحت تاثیر قرار دهند و خواسته‌های آنان را بپذیرد.

صدور حکم اعدام توسط ابوالقاسم صلواتی

دادستان تهران علی صالحی و معاونش پیگیری‌هایی در خصوص وضعیت بازداشت داشتند، اما این اقدامات بی‌نتیجه ماند. امیرحسین موسوی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی و توهین به مقدسات، به اعدام و پنج سال حبس محکوم شد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه آخر محاکمه اتهامات را به محاربه و افساد فی‌الارض تغییر داد و با عدم اجازه حضور وکیل در کنار موکلش، فرصت دفاع کتبی را به پنج روز محدود کرد.

پخش اعترافات اجباری توسط صداوسیما

وکیل موسوی، رضا شفاخواه، ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام موکلش با اشاره به حساب کاربری جیمز بی‌دین خواهر زندانی، سعیده موسوی، خبر داد. موسوی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.

فیلم اعترافات در اردیبهشت ۱۴۰۴ ضبط و در برنامه ۲۰:۳۰ پخش شد. در این گزارش ادعا شد که موسوی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴ نقش داشته است.

واکنش نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، پخش اعترافات اجباری را نشانه استیصال دستگاه امنیتی خواند. شیرین عبادی نیز این روند را سلاح قدیمی حکومت برای پنهان کردن شکست‌های اطلاعاتی توصیف کرد.

چهارده زندانی سیاسی نیز ۲۳ مهر با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین، خطر صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی را یادآوری کرده و از نقض حقوق متهمان انتقاد کردند. به گفته طالبی، وکلای مستقل از بازداشت‌شدگان محروم بوده و احکام سنگین بر اساس اعترافات اجباری صادر شده است.